'Chặt' đường dây buôn lậu nhiều tấn hải sâm từ nước ngoài về Việt Nam

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 bị can trong vụ án - Ảnh: C.A.

Ngày 4-11, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can Lê Minh Khánh (64 tuổi, trú phường Hiệp Bình), Nguyễn Văn Hùng (57 tuổi, trú xã Bình Mỹ, cùng trú TP.HCM) về tội "buôn lậu" trong đường dây vận chuyển hải sâm trái phép từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Cùng vụ án, Trương Thị Huế (28 tuổi, trú xã Nam Cửa Việt) và Nguyễn Thị Hà (28 tuổi, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) cùng bị khởi tố về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo điều tra, lúc 6h ngày 8-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra hai ô tô biển kiểm soát 29H-112.xx và 74A-353.xx.

Qua kiểm tra xe 29H-112.xx do Hồ Văn Tài (35 tuổi, trú xã Lao Bảo) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 89 thùng xốp chứa hải sâm đã được mổ, loại bỏ nội tạng và bảo quản bằng phương pháp ướp muối thô. Mỗi thùng chứa 50kg, tổng trọng lượng 4.450kg hải sâm.

Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Nhóm người buôn lậu hải sâm từ Lào về Việt Nam - Ảnh: C.A.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Khánh và Hùng đã tổ chức đưa hải sâm từ Thái Lan, qua Lào rồi vận chuyển trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam tại khu vực thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo.

Theo phân công, Hùng sang Thái Lan kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển qua Lào về Việt Nam. Sau đó, Hùng thông báo cho Khánh để thanh toán tiền. Khi hàng về đến Việt Nam, Khánh tiếp nhận, chế biến rồi bán kiếm lời.

Thông qua quan hệ quen biết, Hùng thuê Huế và Hà vận chuyển hàng hóa từ Lào qua biên giới vào Việt Nam để nhận tiền công.

