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Bắt 'Bố già đường biên' trong đường dây đưa pháo nổ từ Lào sang Việt Nam

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với các lực lượng Lào bắt giữ 3 người Lào, trong đó có 1 người được gọi là "Bố già đường biên", trong đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển 30 tấn pháo nổ từ nước này vào Việt Nam.

Đột kích 7 kho hàng ở Lào, Biên phòng Quảng Trị thu giữ 30 tấn pháo nổ - Ảnh 1.

Tang vật vụ án - Ảnh: HOÀI NAM

Ngày 21-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ 3 người Lào liên quan chuyên án đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ xuyên biên giới.

Trước đó, ngày 13-9, lực lượng đánh án phối hợp phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.120 thùng pháo các loại, với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn.

Lợi dụng đêm tối, mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.

Đột kích 7 kho hàng ở Lào, Biên phòng Quảng Trị thu giữ 30 tấn pháo nổ - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ

Đến ngày 19-10, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, các lực lượng phối hợp bắt giữ 3 đối tượng gồm A Mày, 64 tuổi, biệt danh “Bố già đường biên”; Thạo A Lăm, 43 tuổi; và Thạo Đỏ, 45 tuổi, cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đây là chuyên án thu giữ pháo có số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Biên phòng Quảng Trị phối hợp bắt được "bố già đường biên" trong vụ đột kích kho pháo lậu tại Lào - Ảnh 3.Công an TP.HCM khởi tố 4 đối tượng trong đường dây mua bán hơn 620kg pháo nổ

Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ trái phép 621,5kg pháo nổ.

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    Chủ đề: Buôn lậu Pháo lậu Pháo nổ "Bố già đường biên"

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