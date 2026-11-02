Bắt đôi nam nữ nhập lậu hàng ngàn chiếc điện thoại từ Trung Quốc về tiêu thụ

Đôi nam nữ bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi buôn lậu hàng ngàn chiếc điện thoại nhập lậu từ Trung Quốc về nước tiêu thụ - Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 2-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (33 tuổi, ngụ khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) về hành vi "Buôn lậu".

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile, có địa chỉ tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến (phường Đồng Văn) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định Tuấn và Vân nằm trong đường dây buôn lậu có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Khám xét tại cửa hàng, công an đã truy xét, thu hồi hàng trăm điện thoại cũ Tuấn đã bán ra thị trường với nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ yếu đều không phải là sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Vân khai từ tháng 1-2025 đến nay, hai người đã câu kết nhập lậu hàng ngàn chiếc điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về nước tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



