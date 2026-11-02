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Chàng shipper nhặt xấp tiền lớn, đứng chờ người đánh rơi đến nhận

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Nhặt được xấp tiền 39 triệu đồng khi đang giao hàng, chàng shipper ở Đắk Lắk đứng chờ người đánh rơi quay lại nhận, khiến nhiều người cảm phục.

Chàng shipper nhặt xấp tiền lớn, đứng chờ người đánh rơi đến nhận - Ảnh 1.

Chàng shipper Trần Ngọc Tứ trao xấp tiền 39 triệu đồng anh nhặt được cho cô gái đánh rơi - Ảnh cắt từ clip

Ngày 2-11, đoạn clip ghi lại cảnh một nam shipper trao trả xấp tiền 39 triệu đồng cho cô gái đánh rơi được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người nhặt được số tiền trên là anh Trần Ngọc Tứ (30 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), làm nghề giao hàng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Tứ cho biết khoảng 11h15 ngày 1-11, trong lúc chạy xe đi giao hàng, điện thoại reo nên anh dừng lại trước nhà số 89E đường Hoàng Hoa Thám, phường Buôn Ma Thuột.

Lúc này, anh phát hiện dưới bánh xe máy có một xấp tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng. Anh nhặt lên rồi hô lớn hỏi những người xung quanh xem có ai đánh rơi tiền hay không.

Không thấy người nhận, anh Tứ nhờ những người có mặt làm chứng việc mình nhặt được tiền, sau đó đếm được tổng cộng 39 triệu đồng. 

Anh quyết định đứng lại chờ người đánh rơi quay lại tìm. Nếu không có ai nhận, anh sẽ mang số tiền đến cơ quan công an nhờ tìm chủ nhân.

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Một người phụ nữ gần đó cho biết trước đó có thấy một cô gái đứng tại vị trí này rồi đi vào tiệm trang điểm. Người này liền vào gọi cô gái ra.

Ít phút sau, cô gái hốt hoảng chạy ra nhận số tiền bị mất. Tuy nhiên, để chắc chắn trao đúng người, anh Tứ đề nghị kiểm tra camera của các nhà dân xung quanh.

Qua hình ảnh camera, mọi người xác định cô gái chính là người đánh rơi xấp tiền. Trước đó, cô nhờ em gái chở đến tiệm trang điểm để chuẩn bị chụp ảnh cưới. Khi cởi áo khoác đưa em gái mang về, số tiền để trong túi áo vô tình rơi xuống đường.

"Lúc đó tôi đang đi làm, có người hỏi đứng chờ người đánh rơi đến nhận thì có ảnh hưởng đến công việc không. Tôi nói không sao, miễn trả lại đúng cho người đánh rơi. Khi trả lại tiền cho cô gái, tôi vui lắm", anh Tứ kể.

Anh Tứ chia sẻ thêm, hiện bố anh đang bị bệnh. Vì vậy, khi nhặt được tiền và trả lại cho người mất, anh cảm thấy mình vừa làm được một việc có ích, mong điều tốt đẹp này cũng giúp bố sớm khỏe lại.

Khoảnh khắc anh trao lại xấp tiền cho cô gái được những người chứng kiến vỗ tay tán thưởng.

Cô gái đánh rơi tiền cho biết đang làm việc tại một công ty ở phường Buôn Ma Thuột. Trên đường đến tiệm trang điểm để chuẩn bị chụp ảnh cưới, cô không may làm rơi số tiền trên. Nhận lại tài sản, cô gửi lời cảm ơn đến anh Tứ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước hành động trung thực, tử tế của chàng shipper.

Chàng shipper nhặt xấp tiền lớn, đứng chờ người đánh rơi đến nhận - Ảnh 3.Hai người dân Vĩnh Long trả lại gần 62 triệu đồng và vàng cho người đánh rơi

Nhặt được gần 62 triệu đồng và dây chuyền vàng, hai người tốt bụng ở Vĩnh Long đã đến công an địa phương trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: Buôn Ma Thuột nhặt được tiền chàng shipper Đắk Lắk trả lại người mất

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