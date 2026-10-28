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Khen thưởng 2 người dân nhặt được và đem trả ba lô chứa 38 triệu đồng, 7 nhẫn vàng

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Nhặt được ba lô chứa 38 triệu đồng, 7 nhẫn vàng 24K cùng nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng, hai người dân ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã mang đến công an giao nộp để tìm người đánh rơi. Hành động đẹp này vừa được chủ tịch UBND xã khen thưởng.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND xã Long Hồ trao giấy khen cho ông Minh (thứ hai từ trái qua) và ông Phúc - Ảnh: A.X.

Ngày 28-10, Thượng tá Phạm Thanh Vàng - Trưởng Công an xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - cho biết vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức trao giấy khen của chủ tịch UBND xã cho hai người dân có hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Hai người được khen thưởng về hành động gương người tốt, việc tốt là ông Trương Công Minh (45 tuổi) và ông Đặng Hồng Phúc (54 tuổi, cùng ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, khoảng 15h ngày 12-9, ông Minh và ông Phúc phát hiện một chiếc ba lô màu đen bị đánh rơi trên quốc lộ 53, đoạn gần Trung tâm hành chính xã Long Hồ.

Kiểm tra bên trong, hai ông phát hiện khoảng 38 triệu đồng tiền mặt, 7 nhẫn vàng 24K, một máy tính bảng iPad, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Không chút đắn đo, cả hai mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Long Hồ trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trao trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Hồ khẩn trương xác minh và xác định chủ nhân số tài sản là chị Bùi Thị Kim Th. (25 tuổi, ngụ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Trình bày với cơ quan công an, chị Th. cho biết vào thời điểm trời đang mưa chị có mặc áo mưa và để ba lô trên xe để chạy về nhà, khi đang trên đường đi thì đánh rơi chiếc ba lô lúc nào không hay biết.

Nhận lại số tiền, vàng cùng giấy tờ quan trọng tưởng chừng đã mất, chị Th. xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Minh và ông Phúc vì hành động cao đẹp.

Chị Th. cũng rất cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, nhanh nhạy trong công tác của lực lượng Công an xã Long Hồ. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an gần dân, vì dân phục vụ.

- Ảnh 2.Nhặt được 10 triệu đồng, 2 học sinh lớp 11 mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi

Công an xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã trao trả lại số tiền 10 triệu đồng cho người dân đánh rơi, nhờ hành động đẹp của hai em học sinh lớp 11.

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HOÀI THƯƠNG
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    Chủ đề: Nhẫn vàng nhặt của rơi trao trả Vĩnh Long

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