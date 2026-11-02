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Chàng shipper nhặt 39 triệu tìm trả người đánh rơi: Không bao giờ mất niềm tin vào lòng tốt

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Giữa nhịp sống hối hả và mưu sinh đầy lo toan, câu chuyện chàng shipper sẵn sàng dừng việc, đứng chờ trả lại xấp tiền 39 triệu đồng cho người đánh rơi như một làn gió mát.

Chàng shipper nhặt 39 triệu, đứng chờ người đến nhận: Không bao giờ mất niềm tin vào lòng tốt, sự tử tế - Ảnh 1.

Chàng shipper trả lại xấp tiền cho cô gái - Ảnh cắt từ clip

Hành động ấy là minh chứng sống động rằng: chúng ta không bao giờ mất niềm tin vào lòng tốt, sự tử tế trong xã hội.

Tiếng hô lớn giữa phố và quyết định đứng chờ tìm chủ nhân xấp tiền

Trưa 1-11, anh Trần Ngọc Tứ (30 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - shipper của Công ty TNHH MTV CPN Thuận Phong, chi nhánh Tây Nguyên) tất tả trên chiếc xe máy đi giao hàng.

Khi dừng xe trước một ngôi nhà ở đường Hoàng Hoa Thám nghe điện thoại, anh vô tình nhìn xuống bánh xe và sững người khi thấy một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng nằm lăn lóc trên đất.

Nhặt xấp tiền lên, tay anh còn run run. Nhưng không một chút do dự, anh hô lớn hỏi những người xung quanh xem có ai vừa đánh rơi tiền hay không.

Khi không thấy ai nhận, trước sự chứng kiến của người dân bên đường, anh cẩn thận đếm được tổng cộng 39 triệu đồng.

Với một người làm nghề shipper, cuộc sống mưu sinh hằng ngày vất vả ngược xuôi trên đường thì đây là một số tiền không hề nhỏ, có thể bằng mấy tháng trời dầm mưa dãi nắng chạy xe đi giao hàng cho khách, mệt mỏi kiếm được.

Ấy thế mà chàng shipper ấy không ngần ngại quyết định đứng lại tại chỗ để chờ người mất quay lại tìm, đồng thời định bụng nếu không có ai sẽ mang ngay đến cơ quan công an nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân số tiền lớn ấy.

Chàng shipper nhặt 39 triệu, đứng chờ người đến nhận: Không bao giờ mất niềm tin vào lòng tốt, sự tử tế - Ảnh 2.

Chàng shipper Trần Ngọc Tứ với công việc mưu sinh hằng ngày - Ảnh: NVCC

Niềm vui trọn vẹn trước ngày cưới của cô gái trẻ

Cái kết đẹp bắt đầu khi một người phụ nữ nhà gần bên nhớ ra rằng trước đó có một cô gái đứng ngay vị trí này trước khi vào tiệm trang điểm, makeup.

Khi được gọi ra, cô gái hốt hoảng, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng vì biết số tiền lớn bị bất ngờ đánh rơi.

Để đảm bảo tài sản được trao trả đúng chủ nhân, anh Tứ không vội vã đưa ngay, mà chủ động đề nghị kiểm tra lại camera từ các nhà dân xung quanh.

Hình ảnh từ camera ghi lại rõ ràng: cô gái trẻ được em gái chở đến tiệm để chuẩn bị chụp ảnh cưới, khi cởi áo khoác đưa em mang về, xấp tiền trong túi áo vô tình rơi xuống đường.

Cô gái cho biết sắp làm cô dâu, trong lúc vội đi makeup, trang điểm để chụp ảnh cưới, cô đã vô tình đánh rơi xấp tiền.

Khi mọi thứ đã rõ ràng, chàng shipper đã trao lại toàn bộ số tiền cho cô gái trong tiếng vỗ tay tán thưởng đầy xúc động của những người chứng kiến.

Đây sẽ là món quà trọn vẹn, đầy ý nghĩa dành cho cô gái trước ngày cưới. Có lẽ số tiền ấy được cô gái tích cóp để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Nếu không có sự trung thực của Tứ, ngày vui ấy sẽ kèm theo sự tiếc nuối.

Giữa người trao trả và người nhận đã tạo nên một khung cảnh đẹp về sự tử tế, lòng tốt giữa đời thường, cô gái gửi lời cảm ơn đến chàng trai, còn mọi người xung quanh vỗ tay tán dương.

Chàng shipper nhặt 39 triệu, đứng chờ người đến nhận: Không bao giờ mất niềm tin vào lòng tốt, sự tử tế - Ảnh 3.

Tứ với công việc làm shipper - Ảnh: NVCC

Khi được hỏi liệu việc đứng chờ có làm ảnh hưởng đến việc giao hàng và thu nhập của ngày hôm đó không, chàng shipper chỉ mỉm cười chất phác: "Tôi nói không sao, miễn trả lại đúng cho người đánh rơi. Khi trả lại tiền cho cô gái, tôi vui lắm".

Sự tử tế của anh Tứ còn khiến nhiều người xúc động hơn khi biết hoàn cảnh gia đình anh hiện tại. Bố đang bị bệnh, có thể tiền bạc đối với anh là cần, nhưng anh vẫn chọn sống trọn vẹn với sự lương thiện.

Anh chia sẻ việc làm được một điều có ích cho đời chính là lời cầu nguyện thành tâm nhất, mong sao điều tốt đẹp này sẽ mang lại may mắn, giúp bố anh đỡ bệnh.

Tứ nói rằng cả ngày hôm nay khi đi giao hàng, nhiều người nhận ra anh và dành lời khen với việc trả lại của rơi.

Clip đăng tải trên mạng xã hội được nhiều người tán dương. Người thì nhận ra đó là chàng shipper quen thuộc hay giao hàng cho mình.

Có người viết: "Người đánh rơi tốt số gặp được người nhặt của rơi tốt bụng. Giữa những lọc lừa gian trá thế gian vẫn còn những người như bạn nam này thật khiến người ta ngưỡng mộ".

Vui hơn là lời bình luận chân tình: "Cậu ấy đã có vợ chưa, nếu chưa tui gả con gái cho, con người có tâm tuyệt vời".

Câu chuyện chàng shipper Trần Ngọc Tứ không chỉ là một hành động đẹp, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ: Dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, sự tử tế, lòng tốt, sự trung thực vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta.

Và nhắn nhủ mọi người rằng đừng bao giờ đánh mất sự tử tế dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống.

Chàng shipper nhặt 39 triệu, đứng chờ trả cô gái: Không bao giờ mất niềm tin vào lòng tốt, sự tử tế - Ảnh 5.Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

Vượt lên áp lực hiệu suất và thời tiết khắc nghiệt, những shipper tuyến đầu vẫn ngày ngày giao nhận, trao đi sự tử tế và trách nhiệm trong từng chuyến đi.

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    Chủ đề: chàng shipper nhặt xấp tiền đánh rơi trả lại người mất Đắk Lắk

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