Hiện trên vùng biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, hàng trăm héc ta diện tích mặt biển đang bị những người nuôi hàu không phép sử dụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hàng trăm héc ta diện tích mặt biển nuôi hàu không xin phép

Dọc theo tuyến đê biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, những hàng can nhựa phục vụ nuôi hàu nối dài ra phía biển. Xen giữa các khu vực nuôi là những chiếc ghe túc trực để trông coi. Hoạt động nuôi hàu vốn ban đầu chỉ có một vài hộ tham gia, nhưng theo thời gian đã phát triển thành những vùng nuôi rộng lớn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có khoảng 798,7ha nuôi hàu trên biển với 12.720 dây hàu đang thả nuôi. Tuy nhiên, diện tích được giao khu vực biển hợp pháp chỉ hơn 276ha, chiếm gần 35%. Như vậy, còn khoảng 522,7ha chưa được giao khu vực biển theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, xã Gò Công Đông có 20 hộ nuôi với 1.560 dây hàu, diện tích 99,12ha; xã Tân Điền có 69 hộ với 9.544 dây, diện tích 596,5ha; xã Gia Thuận có 13 hộ với 1.616 dây, diện tích hơn 103ha.

Tại buổi làm việc với các sở ngành và ba xã nói trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các xã ven biển phối hợp ngành chức năng rà soát, thống kê chính xác từng tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với các trường hợp nuôi trái phép, địa phương tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ dây hàu, hoàn trả hiện trạng ban đầu; đồng thời không để phát sinh mới hoặc mở rộng diện tích nuôi khi chưa đủ điều kiện.

Phát loa thông báo cho các chủ cơ sở nuôi hàu

Sau khi có chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, các xã ven biển và lực lượng biên phòng đã đồng loạt vào cuộc để xử lý những hộ nuôi hàu không phép - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tân Điền - cho biết địa phương đã xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, xem xét. Xã cũng đã phát thông báo trên hệ thống truyền thanh, yêu cầu những người đang nuôi hàu nhưng chưa xác định được chủ cơ sở đến đăng ký trong thời hạn 30 ngày để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đối với những trường hợp đã xác định được chủ thể, xã đang lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, theo ông Bình, khó khăn hiện nay là việc xác định chính xác tọa độ, vị trí và diện tích nuôi của từng hộ trên biển. Muốn lập hồ sơ xử phạt phải có căn cứ xác định cụ thể khu vực vi phạm, trong khi phương tiện phục vụ công tác định vị, đo đạc còn hạn chế.

Ngoài ra, địa phương đã phối hợp với cơ quan thuế mời 18 hộ dân từng được giao khu vực biển đến làm việc, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tại xã Gò Công Đông, ông Nguyễn Tấn Duy - Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời thông báo đến các hộ nuôi hàu về việc thực hiện các thủ tục liên quan trong thời hạn 30 ngày.

Không chỉ chính quyền cơ sở, lực lượng biên phòng cũng tham gia phối hợp chấn chỉnh hoạt động nuôi hàu trên biển.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết khu vực nuôi hàu thuộc phạm vi quản lý vùng biển của lực lượng biên phòng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của lực lượng là phối hợp với các ngành thực hiện tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên biển.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, đề xuất phương án xử lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đúng trình tự, thủ tục giao khu vực biển.

Trên vùng biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp có hàng trăm héc ta hàu nuôi không xin phép cơ quan chức năng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phần lớn diện tích nuôi hàu trên vùng biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp không xin phép, không có chủ nuôi trực tiếp tại chỗ gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Những khu vực chưa xác định được chủ nuôi, Biên phòng phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND các xã thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện để người dân đến đăng ký thủ tục. Những trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định.