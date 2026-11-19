Cục Thuế chỉ đạo tránh xảy ra tình trạng chậm giải quyết cho người dân và doanh nghiệp, gây bức xúc cho người nộp thuế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong công văn 8743 vừa gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc về trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong thi hành công vụ, Cục Thuế (Bộ Tài chính) chỉ đạo thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chỉ đạo công chức thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuế.

Đặc biệt, Cục Thuế chỉ đạo cần tránh xảy ra tình trạng chậm giải quyết cho người dân và doanh nghiệp, gây bức xúc cho người nộp thuế, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan thuế.

"Nếu người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ đúng quy định nhưng công chức thuế tiếp nhận không xử lý hoặc chậm xử lý thì phải kiên quyết xử lý trách nhiệm theo nguyên tắc lỗi của ai, người đó chịu.

Nếu lỗi của công chức thuế thì công chức phải chịu trách nhiệm theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật" - Cục Thuế nhấn mạnh.

Để làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế và công chức thuế trong thi hành công vụ, Cục Thuế dẫn quy định tại Điều 598 Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.

Theo đó, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trong hoạt động quản lý thuế, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định các trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường, trong đó có việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt trái pháp luật; áp dụng, truy thu thuế, phí, lệ phí hoặc hoàn thuế trái pháp luật.

Đáng chú ý, công chức thuế có lỗi gây thiệt hại phải có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền đã bồi thường cho người bị thiệt hại, tùy theo mức độ lỗi.

Ngoài ra, Cục Thuế cho biết theo Luật Cán bộ, công chức năm 2025, công chức vi phạm quy định pháp luật có thể chịu các hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý hoặc buộc thôi việc.

Do đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt những quy định trên đến toàn thể công chức nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.