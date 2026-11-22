Fan BIGBANG hào hứng tham quan triển lãm tại TP.HCM. Ảnh: VPBank

Hành trình khám phá 8 không gian ký ức

Lần đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á, triển lãm mang đến cho cộng đồng V.I.P cơ hội khám phá hành trình 20 năm của BIGBANG trong một không gian nghệ thuật đa phương tiện, nơi âm nhạc, hình ảnh và công nghệ cùng tạo nên những trải nghiệm đặc biệt.

Lấy cảm hứng từ vụ nổ lớn khai sinh vũ trụ, COSMOS tái hiện hai thập kỷ hoạt động của BIGBANG qua 8 khu vực trải nghiệm với những bản hit đình đám, màn biểu diễn sống động, vũ trụ Bang Bong biểu tượng và những khoảnh khắc đáng nhớ giữa nhóm nhạc với người hâm mộ.

Không gian triển lãm gây ấn tượng với ngôn ngữ thị giác đậm chất vũ trụ, nơi sắc đỏ COSMIC RED trở thành điểm nhấn xuyên suốt hành trình trải nghiệm.

Bắt nguồn từ hiện tượng dịch chuyển đỏ (redshift) trong thiên văn học, COSMIC RED trở thành biểu tượng cho sức lan tỏa của âm nhạc BIGBANG, vượt qua những ranh giới địa lý, thế hệ và thời gian để chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ suốt hai thập kỷ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21-11-2026 đến 3-1-2027. Ảnh: VPBank

Cảm giác đầu tiên khi bước vào triển lãm có lẽ là khắp mọi nơi đều là BIGBANG. Không gian tràn ngập âm thanh của các bản hit quen thuộc. Hình ảnh các thành viên xuất hiện xuyên suốt trên những màn hình lớn tỉ lệ như người thật, sắc nét đến từng sợi tóc.

Hiệu ứng ánh sáng đầy cá tính, đậm chất hiphop freestyle đúng như tính cách của nhóm, mở ra một thế giới riêng của thần tượng và người hâm mộ.

Tại Cosmic Parallax - Thị sai vũ trụ, những hình ảnh BIGBANG biến đổi theo từng góc nhìn, tạo nên hiệu ứng thị giác nhiều lớp đầy cuốn hút.

Tiếp nối là Cosmic Signal - Tín hiệu từ vũ trụ, nơi những giai điệu và ca từ quen thuộc được chuyển hóa thành từng dòng ánh sáng luân chuyển, đôi khi khiến người xem có cảm giác chao đảo như bước vào một bước nhảy vũ trụ.

V.I.P bước vào hành trình xuyên không gian và thời gian cùng BIGBANG. Ảnh: VPBank

Cosmic Stage - Không gian và thời gian lại mang đến một màn biểu diễn hologram sống động giữa chuyển động của một vũ trụ hình ảnh đa giác quan mãn nhãn và tuyệt đối điện ảnh.

Còn Virtual Orbit - Quỹ đạo vô thực với công nghệ thực tế ảo VR, khiến người xem như bước vào trong cùng một không gian với BIGBANG, ở khoảng cách gần đến mức có thể quan sát rõ từng cử chỉ, ánh mắt và chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào thần tượng.

Rời những màn trình diễn mãn nhãn, Constellation - Chòm sao thời gian lại đưa V.I.P trở về với dòng thời gian của Bang Bong - chiếc lighstick đầu tiên của Kpop. Những phiên bản lightstick qua các thời kỳ lần lượt xuất hiện, gợi nhớ biển ánh sáng vàng rực từng phủ kín các khán đài concert.

Đặc biệt, Cosmos Of Us - Vũ trụ của chúng ta mang đến một góc nhìn đầy thú vị về mối gắn kết giữa thần tượng và người hâm mộ. Tại đây, người hâm mộ như được trải nghiệm cảm giác được chụp ảnh bởi các "phó nháy" BIGBANG, đồng thời nhìn ngắm thần tượng qua ống kính của những V.I.P đã đồng hành cùng nhóm trong suốt nhiều năm.

V.I.Ps được sống lại những khoảnh khắc rực rỡ trong suốt 20 năm sự nghiệp của BIGBANG. Ảnh: VPBank

Hologram Photo Zone - Khoảnh khắc hội ngộ mang đến cơ hội "chung khung hình" cùng thần tượng nhờ công nghệ hologram. Với những V.I.P từng mơ ước có một bức ảnh đứng cạnh BIGBANG, đây chắc chắn là điểm check-in khó lòng bỏ qua.

Khép lại hành trình là Draw Our Cosmos - Cùng thắp sáng vũ trụ của chúng ta, nơi người hâm mộ có thể gửi gắm những lời nhắn dành cho thần tượng.

Sau 20 năm, có lẽ vẫn còn rất nhiều điều V.I.P muốn nói với thần tượng: một lời cảm ơn, một kỷ niệm đáng nhớ hay đơn giản là lời hẹn sẽ tiếp tục đồng hành trong những chặng đường phía trước.

MD Shop hút fan săn vật phẩm giới hạn

Ngay từ sáng sớm, khu vực VPBank Flagship trên đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đã ghi nhận đông đảo V.I.P có mặt để chờ sở hữu những vật phẩm chính hãng. Dòng người xếp hàng, những cuộc bàn luận rôm rả về wishlist và cả những phân vân chọn món nào, bỏ món nào khiến không khí trước cửa MD Shop chẳng khác nào một ngày hội của cộng đồng fan BIGBANG.

Không khó hiểu khi bộ sưu tập lần này có tới 43 mẫu vật phẩm được thiết kế riêng cho COSMOS, trải dài từ thời trang, phụ kiện đến các vật phẩm sưu tầm. Team yêu thời trang có thể để mắt đến hoodie, T-shirt, mũ lưỡi trai, bandana,... trong khi hội mê đồ sưu tầm lại tranh nhau móc khóa, sticker, cốc, ô, hay LED keyring mang dấu ấn riêng của từng thành viên.

Thế nhưng, Limited Hologram T-Shirt mới là món đồ được nhiều fan muốn sở hữu nhất. Mẫu áo đặc biệt này chỉ được sản xuất 2.020 chiếc, mỗi chiếc sở hữu một số serial riêng từ 0001 đến 2020, in bên trong nhãn áo. Con số gắn với cột mốc 20 năm BIGBANG khiến chiếc áo không chỉ là một item thời trang, mà còn mang ý nghĩa của một vật phẩm kỷ niệm dành cho người hâm mộ.

Bộ sưu tập có tới 43 món merchandise được thiết kế riêng cho COSMOS. Ảnh: VPBank

Từ hai đêm world tour bùng nổ tại Hà Nội, BIGBANG Official Pop-up Store đến triển lãm đa phương tiện tại TP.HCM, VPBank đang từng bước kết nối những dấu ấn âm nhạc, nghệ thuật và cảm xúc thành một hành trình đặc biệt dành cho cộng đồng V.I.P.

Chia sẻ về việc đưa triển lãm đến Việt Nam, đại diện VPBank cho biết: "Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng bền vững không chỉ đo đếm bằng những con số tài chính mà còn được vun đắp từ đời sống tinh thần phong phú cùng những cảm xúc thăng hoa.

Việc đưa triển lãm ‘COSMOS’ đến TP.HCM không chỉ đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ sau chuỗi concert tại Hà Nội, mà còn kiến tạo nên một điểm hẹn văn hóa mới, hiện đại và tràn đầy cảm hứng, khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ sự kiện quốc tế".