CEO Nvidia giữa bê bối ngoại tình: Từ Toyota Supra tặng vợ đến chiếc Mercedes 'hơn 30.000 tỉ'

CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình - Ảnh: The Times

Giữa lúc CEO Nvidia Jensen Huang gây xôn xao vì thừa nhận ngoại tình, sự quan tâm cũng hướng đến cuộc sống của vị tỉ phú đứng sau Nvidia, trong đó có những chiếc ô tô đắt tiền mà ông từng sở hữu và sử dụng.

Chiếc Maybach gây chú ý

Theo FTV News và TVBS, trong chuyến trở về Đài Loan (Trung Quốc) đầu năm 2026, ông Jensen Huang đã chuyển từ chiếc Mercedes-Benz S-Class thường sử dụng trước đây sang SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600.

Chiếc xe có ngoại thất phối hai màu đen và vàng, một trong những đặc điểm nhận diện của dòng Maybach. Theo truyền thông Đài Loan, riêng công đoạn sơn thủ công đã mất khoảng một tuần.

Ông Jensen Huang được bắt gặp lên một chiếc Maybach GLS - Ảnh: Formosa News

Ông Lin Wei-han, một người kinh doanh ô tô tại Đài Loan, cho biết Mercedes-Maybach GLS 600 có giá khởi điểm trên 11 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 9 tỉ đồng.

Với tùy chọn nội thất sáng màu, chiếc xe ông Huang sử dụng được ước tính có giá khoảng 12 triệu Đài tệ, tương đương 10 tỉ đồng.

Trong khi đó, ở Việt Nam, Maybach GLS 600 có giá niêm yết 12,379 tỉ đồng.

Theo ông Lin, Mercedes-Maybach GLS 600 thường được những khách hàng giàu có lựa chọn khi muốn sở hữu ô tô sang trọng nhưng không quá phô trương. Trong khi đó, những người mua trẻ tuổi có ngân sách tương đương có thể hướng đến siêu xe Lamborghini.

Việc CEO Nvidia xuất hiện bên chiếc SUV siêu sang cũng thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Đài Loan. Một số người đùa rằng với khối tài sản của ông Huang, số tiền mua một chiếc Maybach chỉ tương đương khoản thu nhập trong vài phút.

Gara từng có Tesla, Ferrari và Koenigsegg

Jensen Huang từ lâu đã được biết đến là người yêu thích ô tô, đặc biệt là những mẫu xe thể thao hiệu suất cao và xe điện.

Theo Electrek, tháng 10-2015, ông Huang trực tiếp nhận bàn giao chiếc Tesla Model X P90D màu xanh dương. Đây là một trong những chiếc SUV điện Model X đầu tiên được Tesla đưa đến tay khách hàng.

Chiếc xe thuộc phiên bản giới hạn Founder Series, vốn dành cho một số nhà đầu tư, đối tác và những người có quan hệ đặc biệt với hãng xe điện Mỹ.

Đáng chú ý, trong bức ảnh chụp tại gara nhà riêng khi nhận chiếc Model X, phía sau ông Huang còn xuất hiện hai chiếc Tesla Model S màu trắng.

Thời điểm đó, Nvidia cũng là đối tác cung cấp công nghệ cho Tesla. Bộ xử lý Tegra của Nvidia được sử dụng trong hệ thống thông tin giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số trên xe điện của hãng Mỹ.

Không chỉ sở hữu ô tô điện, CEO Nvidia còn được truyền thông nhắc đến với những mẫu xe thể thao đắt tiền.

Các trang CommonWealth Magazine, Money Inc, NDTV... cho biết bộ sưu tập xe của ông còn có Ferrari F430, Ferrari 599, Ferrari 458 Italia, Porsche 911 Turbo, Lamborghini Urus và Koenigsegg CCX.

Koenigsegg CCX là siêu xe hiệu suất cao của Thụy Điển, sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, với công suất hơn 800 mã lực - Ảnh minh họa: Alain Class Motors

"Chiếc xe đắt nhất thế giới"

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất về niềm yêu thích ô tô của Jensen Huang lại liên quan đến chiếc Mercedes-Benz S-Class mà ông mua tặng bố mẹ.

Sau khi Nvidia phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 1999, ông Huang đã bán một phần cổ phiếu để mua chiếc sedan hạng sang này.

Thời điểm đó, Nvidia được định giá khoảng 300 triệu USD (7.700 tỉ đồng), còn chiếc Mercedes-Benz S-Class có giá khoảng 80.000 USD (2,1 tỉ đồng).

Tuy nhiên, nhiều năm sau, khi Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới, số cổ phiếu được bán để mua xe đã tăng giá trị đáng kể.

Theo FTV News, nếu vẫn giữ số cổ phiếu đó, giá trị của chúng về sau có thể lên tới khoảng 1,2 tỉ USD (gần 30.800 tỉ đồng).

Dù không nói rõ đã mua phiên bản S-Class nào cho bố mẹ, nhưng khả năng cao là chiếc xe thuộc thế hệ W220, ra mắt năm 1998 và được bán cho đến những năm 2000 - Ảnh minh họa: Dinkun Chen/Wikimedia

"Tôi chỉ có một điều hối tiếc. Sau khi Nvidia IPO, tôi muốn mua cho bố mẹ một món quà đẹp. Tôi đã bán cổ phiếu Nvidia khi công ty được định giá 300 triệu USD để mua một chiếc Mercedes-Benz S-Class", ông Huang từng chia sẻ.

CEO Nvidia cũng gọi đây là chiếc xe đắt nhất thế giới nếu xét theo giá trị số cổ phiếu mà ông đã bán.

Ngoài chiếc Mercedes-Benz S-Class tặng bố mẹ, FTV News còn cho biết ông Huang từng mua tặng vợ, bà Lori Huang, một chiếc Toyota Supra.

Toyota Supra là một trong những mẫu xe huyền thoại của thế giới. Chiếc xe cũng góp mặt trong bộ phim nổi tiếng Fast & Furious. Xe không được phân phối chính hãng ở Việt Nam mà chủ yếu dưới dạng nhập khẩu tư nhân, giá bán tùy nơi, đời và tình trạng xe, nhưng thường vào khoảng 3,5 - 5 tỉ đồng - Ảnh: Toyota

Câu chuyện này được truyền thông Đài Loan nhắc lại vào đầu năm 2026, khi vị tỉ phú xuất hiện với chiếc Mercedes-Maybach GLS 600.

Vài tháng sau, đến ngày 8-11, ông Huang công khai thừa nhận ngoại tình và xin lỗi gia đình.

Trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia, ông viết rằng gia đình đã dành cho mình tình yêu và sự ủng hộ trong suốt cuộc đời, nhưng ông đã phụ lòng tin của họ.

Ông Huang cũng đề nghị công chúng tôn trọng quyền riêng tư của vợ và các con, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.