Sự xuất hiện của xe điện có đồng nghĩa với việc động cơ xăng hoặc diesel sắp biến mất hay không, Chủ tịch Mercedes-Benz, Ola Källenius, sẽ cho câu trả lời - Ảnh: Mercedes-Benz

Theo trang Cartoq, ông Ola Källenius, Chủ tịch kiêm CEO Mercedes-Benz, khẳng định xe xăng dầu sẽ không sớm biến mất, bất chấp xu hướng điện hóa đang diễn ra trên toàn cầu.

Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ báo chí ở Pune (Ấn Độ), ông Källenius nhận định động cơ xăng và diesel sẽ tiếp tục tồn tại ít nhất 10 năm, nhiều khả năng lên tới 15 năm nữa. Điều này đồng nghĩa công nghệ động cơ đốt trong vẫn có thể giữ vai trò đáng kể đến cuối thập niên 2030 hoặc đầu những năm 2040.

Theo lãnh đạo Mercedes-Benz, quá trình chuyển đổi sang ô tô điện là thay đổi lớn của ngành công nghiệp, có thể kéo dài 20 - 25 năm. Do đó, hãng chưa đặt ra thời điểm chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất xe chạy xăng và diesel.

Thay vào đó, Mercedes-Benz sẽ tiếp tục cung cấp các dòng xe này chừng nào thị trường còn nhu cầu đáng kể.

Mercedes-Benz chưa muốn từ bỏ động cơ diesel

Ông Källenius còn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của động cơ diesel, nhất là với những khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.

Theo ông, người sử dụng ô tô khoảng 60.000 - 70.000km mỗi năm vẫn có thể hưởng lợi từ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phạm vi hoạt động của xe diesel.

CEO Mercedes-Benz dự đoán xe xăng dầu sẽ tồn tại thêm ít nhất 10 - 15 năm nữa - Ảnh: Mercedes-Benz

Tuy nhiên, xe diesel không phải lựa chọn tối ưu cho mọi trường hợp. Chi phí mua ban đầu và bảo dưỡng thường cao hơn, nên lợi ích kinh tế còn phụ thuộc vào quãng đường di chuyển thực tế.

Đối với những người chủ yếu đi lại quãng ngắn trong đô thị, lợi thế về chi phí nhiên liệu chưa chắc bù đắp được khoản chênh lệch này.

Mercedes-Benz cũng cho biết hãng đã tiếp tục cải tiến các động cơ đốt trong nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7 của châu Âu, bao gồm cả những động cơ công suất lớn.

Mercedes-Benz vẫn tiếp tục đầu tư vào ô tô điện

Dù khẳng định động cơ đốt trong chưa hết thời, Mercedes-Benz không có ý định dừng phát triển xe điện.

Mercedes-Benz dường như sẽ đi theo con đường mà Toyota từng mô tả là "đa chiều" - Ảnh: Mercedes-Benz

Hãng đang triển khai kế hoạch giới thiệu hơn 40 mẫu xe mới đến hết năm 2027, bao gồm cả ô tô điện và các dòng sử dụng động cơ đốt trong.

Bên cạnh sản phẩm mới, Mercedes-Benz tiếp tục đầu tư vào công nghệ pin, phần mềm và những hệ truyền động điện hóa.

Dự báo của ông Källenius không đồng nghĩa tất cả các mẫu Mercedes-Benz chạy xăng và diesel hiện nay sẽ tiếp tục được bán trong 15 năm nữa. Từng dòng xe có thể bị ngừng sản xuất hoặc thay thế sớm hơn, tùy nhu cầu thị trường và quy định tại mỗi quốc gia.