Cây ngân hạnh 1.300 năm tuổi của Hàn Quốc trút sạch lá chỉ trong 2 giờ

Cây ngân hạnh Bangyeri là di sản thiên nhiên quốc gia của Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Theo báo Seoul Economic Daily, mùa lá vàng năm nay tại Hàn Quốc kết thúc nhanh bất thường, khiến nhiều du khách bỏ lỡ thời điểm đẹp nhất để ngắm cây ngân hạnh Bangyeri ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon.

Khi đợt không khí lạnh đầu mùa tràn về kèm gió mạnh, cây ngân hạnh Bangyeri - di tích thiên nhiên quốc gia của Hàn Quốc - đã trút sạch lá chỉ trong vòng 1-2 giờ.

Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội ngày 6-11 cho thấy tán cây vẫn vàng rực, bãi đậu xe đông kín du khách. Tuy nhiên vào khoảng 7h ngày 7-11, lá bắt đầu rụng và toàn bộ tán cây đã trơ trụi chỉ 1-2 tiếng sau.

Cây ngân hạnh Bangyeri rụng hết lá chỉ sau 1-2 giờ - Ảnh: YONHAP

Thông thường, cây ngân hạnh giữ sắc vàng khoảng 10 ngày trước khi lá rụng dần. Hình ảnh ghi nhận ngày 9-11 cho thấy vô số lá vàng rơi rụng vây quanh gốc cây tạo thành một tấm thảm dát vàng khổng lồ.

Một người dân địa phương cho biết cây Bangyeri có kích thước lớn, nằm giữa khu đất trống, không có vật cản gió. Đợt không khí lạnh kết hợp những cơn gió mạnh đã khiến toàn bộ lá cây rụng gần như cùng lúc.

Cây ngân hạnh Bangyeri được công nhận là Di tích thiên nhiên quốc gia số 167 vào ngày 31-1-1964. Hồ sơ khi đó ghi nhận cây cao 34m, chu vi thân ở độ cao ngang ngực là 16,9m và chu vi gốc 14,5m. Tán cây rộng 37,5m theo hướng đông - tây và 31m theo hướng bắc - nam.

Khi được công nhận là di tích, chuyên gia ước tính cây khoảng 800 năm tuổi. Tuy nhiên, phân tích của Viện Khoa học lâm nghiệp quốc gia Hàn Quốc năm 2024 xác định cây đã 1.317 tuổi, tương đương 1.319 tuổi vào năm nay.

Từ lâu, người dân địa phương xem cây Bangyeri là cây của thần linh. Dân gian lưu truyền rằng nếu lá ngân hạnh chuyển vàng đồng loạt, ngôi làng sẽ có một năm bội thu.

Năm nay, khi nhiệt độ giảm sâu và gió mạnh, thời điểm lá vàng đẹp nhất có thể chỉ kéo dài 1-2 ngày. Thành phố Wonju gợi ý du khách muốn ngắm cây ngân hạnh Bangyeri nên theo dõi mục "Du lịch theo chủ đề" trên website thành phố hoặc hệ thống camera giao thông trực tiếp tại nút giao Bangye trên Quốc lộ 42, hướng về Wonju.