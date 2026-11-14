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Cây cầu 114 triệu USD giúp động vật hoang dã vượt cao tốc 10 làn xe

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Cầu vượt sinh thái Wallis Annenberg ở California (Mỹ) dự kiến mở cửa ngày 2-12. Trước ngày khánh thành, công trình đã ghi nhận những vị khách đầu tiên là sói đồng cỏ và thằn lằn.

Cây cầu 114 triệu USD giúp động vật hoang dã vượt cao tốc 10 làn xe - Ảnh 1.

Cầu vượt sắp khánh thành bắt qua 10 làn đường tại bang California, Mỹ - Ảnh: GOV.CA.GOV

Dài 380m, rộng 240m, cây cầu phủ đầy cây xanh bắc qua 10 làn xe của đường cao tốc 101 tại thành phố Agoura Hills. Công trình giúp động vật hoang dã di chuyển giữa các khu vực sinh sống mà không phải đối mặt với nguy cơ bị xe cộ đâm trúng.

Đây là cầu vượt dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới. Công trình dự kiến mở cửa ngày 2-12, sau nhiều năm chuẩn bị và xây dựng.

Ngày 27-10, bẫy ảnh ghi nhận một con sói đồng cỏ leo lên sườn phía nam cầu vượt sinh thái Wallis Annenberg khi công trình vẫn đang hoàn thiện. Đến rạng sáng 5-11, một cá thể khác tiếp tục xuất hiện. Trước đó, những con thằn lằn Western Fence cũng được phát hiện trên cầu, theo trang IFLScience ngày 13-11.

Cây cầu 114 triệu USD giúp động vật hoang dã vượt cao tốc 10 làn xe - Ảnh 2.

Một con sói đồng cỏ xuất hiện trên cầu vượt vào ngày 5-11 - Ảnh: NPS

Các nhà khoa học cho biết khu vực quanh cây cầu vốn là nơi sinh sống của nhiều loài như linh miêu, sói đồng cỏ, cáo xám, hươu la và sư tử núi.

Công trình được kỳ vọng giúp các quần thể động vật di chuyển, giao phối và duy trì đa dạng di truyền tốt hơn.

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Hệ thống camera sẽ được các nhà sinh vật học thuộc Cơ quan Công viên quốc gia Mỹ sử dụng để theo dõi động vật qua lại, đồng thời đánh giá khả năng khôi phục kết nối sinh thái.

Công trình cầu vượt sinh thái Wallis Annenberg đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Dự án bắt nguồn từ một nghiên cứu năm 1990, cho thấy đường cao tốc 101 đã chia cắt dãy núi Santa Monica với khu vực Simi Hills, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của sư tử núi và nhiều loài khác.

Sau 36 năm chuẩn bị, công trình trị giá 114 triệu USD sắp hoàn thành.

Các nhà khoa học nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là xác định có bao nhiêu động vật sử dụng cây cầu, mà còn tìm hiểu liệu công trình có thực sự giúp tái kết nối hệ sinh thái bị chia cắt suốt nhiều thập kỷ hay không.

Quá trình đánh giá này có thể kéo dài nhiều năm.

Cây cầu 114 triệu USD giúp động vật hoang dã vượt cao tốc 10 làn xe - Ảnh 4.Hệ sinh thái toàn cầu sẽ sớm rối loạn và sụp đổ

Trên khắp thế giới, hệ sinh thái các khu rừng nhiệt đới đang trở thành trảng cỏ và khô dần. Chúng biến thành sa mạc, cùng với các lãnh nguyên băng giá đang tan băng.

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    Chủ đề: cao tốc cầu vượt sinh thái Động vật hoang dã

    Dòng sự kiện: Bảo tồn động, thực vật

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