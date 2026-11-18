Kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo cấp tin ổn định tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Thời điểm này việc đảm bảo cấp điện ổn định, chất lượng giúp các nhà máy tối ưu hóa chi phí, bảo vệ hệ thống máy móc đắt tiền và đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.

Cấp điện ổn định là yếu tố sống còn

Đối với các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất linh kiện điện tử, gia công cơ khí chính xác hay dệt may, da giày, chất lượng nguồn điện đóng vai trò sống còn. Chỉ một sự cố chớp tắt hay điện áp không ổn định cũng đủ để gây ra những thiệt hại nặng nề.

Tại Công ty TNHH Data Logic Việt Nam (doanh nghiệp 99% sản lượng dành cho xuất khẩu), ông Chu Cao Nguyên, Trưởng bộ phận sản xuất và cơ sở hạ tầng cho biết quý 3 vừa qua là thời điểm sản xuất cao điểm nhất nhằm kịp thời gian vận chuyển gần 2 tháng sang thị trường Mỹ và châu Âu.

Đối với đặc thù ngành thiết bị điện tử, nguồn điện chập chờn có thể gây trục trặc máy móc và làm hỏng hàng loạt sản phẩm.

Rất may mắn, trong suốt cao điểm quý 3, nguồn điện luôn được cung cấp ổn định, không hề bị gián đoạn, giúp nhà máy duy trì hiệu suất, đảm bảo chất lượng và đáp ứng đúng cam kết tiến độ.

Tương tự, Công Ty TNHH Khuôn Chính Xác Duy Tân cũng ghi nhận sản lượng đơn hàng khuôn mẫu mảng nhựa gia dụng và xây dựng tăng hơn 20% từ quý 3.

Ông Trương Tấn Nhật, Phó Giám đốc công ty nhấn mạnh việc gia tăng sản xuất đòi hỏi nguồn cấp điện phải liên tục. Ngành gia công khuôn mẫu sử dụng nhiều máy phay, CNC, nếu cúp điện đột ngột, sản phẩm đang chạy trên máy sẽ lập tức bị hỏng, buộc phải cài đặt lại từ đầu, gây lãng phí rất lớn.

Tuy nhiên, thời gian qua ngành điện lực TP.HCM đã cung ứng nguồn điện cực kỳ ổn định. Trong những trường hợp bắt buộc phải cắt điện để bảo trì, điện lực luôn thông báo trước để doanh nghiệp chủ động sắp xếp lịch sản xuất.

Sự an tâm về chất lượng điện còn được minh chứng rõ nét tại Công ty PouYuen Việt Nam. Với xưởng sản xuất rộng hơn 62héc ta và 45.000 lao động hiện tại.

Ông Thiều Quang Tuấn,Trưởng trạm 110 kV trạm PouYuen chia sẻ trước đây, vì lo sợ cúp điện đột xuất, công ty phải bỏ số tiền rất lớn mua 12 máy phát điện dự phòng.

Nhưng nhờ lưới điện của Tổng công ty Điện lực TP.HCM ngày càng ổn định, công ty đã an tâm bán hết số máy này để dồn vốn vào lưu thông sản xuất.

"Máy móc hiện nay toàn bộ là rô bốt, dây chuyền tự động, nếu hỏng hóc do sự cố điện thì chi phí sửa chữa rất khủng, chưa kể làm hỏng sản phẩm, mất uy tín. Rất may mắn, EVNHCMC đã giúp mọi nỗi lo ấy được giải tỏa", ông Tuấn chia sẻ.

Quản lý lưới điện bằng công nghệ

Sản xuất tại Tổng Công ty Việt Thắng CTCP - Ảnh: LÊ PHAN

Nắm bắt được nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp, các công ty điện lực trên địa bàn TP.HCM đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, từ ứng dụng công nghệ hiện đại đến linh hoạt trong quản lý phụ tải.

Ông Ngô Văn Thành, Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú cho biết, nhu cầu điện dịp cuối năm của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng rõ rệt, dự kiến tăng từ 8% trở lên cho đến Tết Nguyên đán.

Lượng tiêu thụ cũng tăng vọt ở khối thương mại, dịch vụ, kho lạnh do thời gian hoạt động kéo dài. Đáng chú ý, theo quy định mới, khung giờ cao điểm buổi trưa đã được bãi bỏ và gộp 5 giờ cao điểm vào buổi tối (từ 17h30 đến 22h30).

Nắm bắt chính sách này, nhiều doanh nghiệp đã tăng ca đêm, dịch chuyển lịch sản xuất sang các khung giờ bình thường ban ngày hoặc giờ thấp điểm để tiết giảm chi phí.

Tại Công ty Điện lực Thủ Đức, ông ông Nguyễn Thành, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật của công ty chia sẻ nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hệ thống lưới điện hiện đang được vận hành theo chế độ mạch vòng, cho phép phụ tải nhận điện linh hoạt từ nhiều nguồn.

Công ty đã mạnh dạn ứng dụng hệ thống thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa (SCADA). Khi có sự cố, hệ thống sẽ chủ động phát hiện, cô lập vùng lỗi và thao tác chuyển nguồn từ xa để tái lập điện nhanh chóng nhất cho khách hàng.

"Không chỉ dừng lại ở xử lý sự cố, công tác "phòng bệnh" cũng được chúng tôi chú trọng. Điện lực Thủ Đức sử dụng các thiết bị đo phóng điện và đo nhiệt độ từ xa để kiểm tra đường dây. Các thiết bị này giúp phát hiện sớm nguy cơ suy giảm cách điện hay phát nhiệt,. Từ đó chúng tôi chủ động sửa chữa, thay thế trước khi sự cố thực sự xảy ra", ông Thành cung cấp.

Ông Thành cho biết thêm ngoài các giải pháp kỹ thuật, công tác dự báo phụ tải cũng được thực hiện sát sao.

Hàng tháng, ngành điện đều làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn để tính toán chính xác nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, vào quý 1 hàng năm, điện lực chủ động phối hợp với doanh nghiệp ký kết thỏa thuận chuyển dịch phụ tải, dịch chuyển ít nhất 5% công suất khỏi khung giờ cao điểm sang các giờ khác trong ngày, giúp giảm tải công suất đỉnh cho toàn hệ thống và đảm bảo lưới điện luôn vận hành an toàn, thông suốt.

Sản xuất tại Công ty TNHH Data Logic Việt Nam - Ảnh: LÊ PHAN