Cánh đồng dứa xanh mướt mọc trên dải phân cách đại lộ ngàn tỉ ở Ninh Bình gây tranh cãi

Cánh đồng dứa xanh tốt được người dân trồng ở dải phân cách giữa đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) - Ảnh: THÀNH NAM

Những ngày qua, mạng xã hội tranh cãi trước thông tin người dân tại các xã Phú Long, Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình đã tự ý cải tạo đất, cày xới dải phân cách và nhiều diện tích đất nằm trong phạm vi dự án đại lộ Hoa Lư để trồng dứa.

Điều khiến sự việc gây chú ý, tạo ra tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội là diện tích đất người dân cải tạo để trồng dứa thuộc dải phân cách giữa được dành cho các hạng mục hạ tầng giao thông, cây xanh. Đơn vị đầu tư tuyến đường đề nghị nhổ bỏ cây dứa, trả lại mặt cho dự án, trong khi nhiều người cho rằng việc trồng dứa trông tuyến đường trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn.

Dải phân cách thành ruộng dứa

Ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ dọc tuyến đường sáng 2-11 cho thấy, đại lộ Hoa Lư được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có dải phân cách giữa rất lớn rộng khoảng 15-20m.

Tại khu vực nút giao Đồng Giao (lối lên cao tốc Bắc Nam) thuộc phường Tam Điệp, dải phân cách không trồng dứa, chỉ có cây cỏ mọc um tùm, có nơi cây lau sậy mọc cao lút cả đầu người, có chỗ tràn cả xuống lòng đường.

Nhiều cánh đồng dứa được người dân trồng trên dải phân cách, bên hành lang đại lộ Hoa Lư - Ảnh: THÀNH NAM

Việc người dân trồng dứa chỉ bắt đầu xuất hiện tại địa bàn xã Phú Long và xã Cúc Phương. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại xã Phú Long. Tại đoạn đường này, dải phân cách xuất hiện những cánh đồng dứa xanh tốt được trồng kín. Có chỗ dứa đã bén rễ, xanh tốt và đang chuẩn bị ra quả, có nơi dứa vừa mới được trồng.

Không chỉ trồng dứa, một số đoạn trên dải phân cách, người dân còn trồng cả ngô, lạc.

Đi dọc tuyến đại lộ Hoa Lư, điều dễ nhận thấy nhất là những nơi không có cánh đồng dứa, dải phân cách và hai bên hành lang đường cỏ cây mọc um tùm. Trong khi, những đoạn tuyến người dân trồng dứa, đường rất thông thoáng, sạch đẹp, các phương tiện giao thông lưu thông hai bên đường có thể nhìn thấy rõ nhau.

Không chỉ trồng dứa, có nơi người dân còn trồng cả ngô (bắp) - Ảnh: THÀNH NAM

Một số người dân đang chăm sóc dứa tại thôn Sinh Phú, xã Phú Long cho biết, họ chỉ đi làm thuê cho chủ vườn dứa, còn chủ là ai thì họ không biết. "Chúng tôi được một người trong thôn thuê đi trồng, chăm sóc dứa trên dải phân cách cho một người đàn ông tên V., không phải người địa phương với công dao động khoảng 250.000 đồng/ngày", một người dân xin được giấu tên cho hay.

Cũng theo những người dân này, họ cũng nắm được việc trồng dứa trên dải phân cách là không được phép. Thế nhưng, theo họ trước đây tuyến đường để cây cối mọc um tùm, việc trồng dứa không chỉ tạo không gian thông thoáng mà đường còn trông sạch đẹp hơn.

Vi phạm quy định về bảo vệ công trình giao thông?

Trước thực trạng người dân trồng dứa trong phạm vi dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị các địa phương liên quan, vận động các hộ dân trồng dứa thu dọn cây trồng, trả lại mặt bằng phục vụ dự án.

Người dân làm việc trên một ruộng dứa đoạn qua thôn Sinh Phú, xã Phú Long - Ảnh: THÀNH NAM

Trong văn bản, chủ đầu tư xác định việc tự ý san gạt, trồng cây, canh tác trong phạm vi dự án là hành vi không đúng quy định, vi phạm các quy định về bảo vệ công trình giao thông. Hoạt động này còn có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước tại dải phân cách, chất lượng công trình và tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 2-11, ông Đặng Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình, cho biết khi thấy hiện tượng người dân trồng dứa trên dải phân cách đại lộ địa phương đã có văn bản tuyên truyền tới người dân.

"Sau đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 có văn bản, chúng tôi tiếp tục ra văn bản tuyên truyền", ông Tuấn thông tin.

Những đoạn tuyến người dân không trồng dứa, dải phân cách cỏ cây mọc um tùm - Ảnh: THÀNH NAM

Khi được hỏi về việc xã đã tuyên truyền vận động, thế nhưng thực trạng trống dứa vẫn diễn ra, ông Tuấn lý giải địa phương cũng đã tuyên truyền mạnh, tuy nhiên, công trình đang thi công, chưa bàn giao nên cũng khó.

"Cái này ban quản lý cũng phải phối hợp vào cuộc, vì công trình chưa bàn giao", ông Tuấn cho hay.

Việc trồng dứa trong phạm vi dự án theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình là hành vi không đúng quy định, vi phạm các quy định về bảo vệ công trình giao thông - Ảnh: THÀNH NAM



Đại lộ Hoa Lư ban đầu có tên là dự án đường Đông Tây (giai đoạn I), được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuyến đường có chiều dài gần 23km, với quy mô 4 làn xe; riêng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc Bắc Nam được đầu tư 8 làn xe. Đây là một trong những công trình giao thông kết nối liên vùng trọng điểm của Ninh Bình, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội và tăng cường kết nối giữa vùng Tây Bắc với Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Trung Bộ. Dự án có điểm đầu tại nút giao Đồng Giao (phường Tam Điệp) kết nối với đường Hồ Xuân Hương và đường Đồng Giao; điểm cuối giao với quốc lộ 12B tại xã Nho Quan. Sau gần 5 năm thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phụ trước khi bàn giao, đưa vào vận hành.