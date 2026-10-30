Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ninh Bình: Giải thể Sở Ngoại vụ, lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn, trong đó có việc hợp nhất Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ninh Bình thành giải thể 1 Sở, thành lập mới 1 sở và hợp nhất 2 Sở - Ảnh 1.

Một góc trung tâm tỉnh Ninh Bình - Ảnh: TUẤN MINH

Ngày 29-10, ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình, đã ký ban hành Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong ngày 29-10 đã biểu quyết thông qua việc thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ.

Nghị quyết cho biết, các sở được thành lập, tổ chức lại gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-12-2026.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30-11-2026.

HĐND tỉnh Ninh Bình giao UBND tỉnh này tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Được biết, UBND tỉnh Ninh Bình hiện có 14 cơ quan chuyên môn trực thuộc, sau sắp xếp, thành lập, tổ chức lại, sẽ giảm một đầu mối xuống còn 13.

Ninh Bình giải thể 1 Sở, thành lập mới 1 Sở và hợp nhất 2 Sở - Ảnh 3.Tài khoản bất ngờ nhận gần 3 tỉ đồng, người phụ nữ vội báo công an

Thấy tài khoản bất ngờ nhận được số tiền gần 3 tỉ đồng, biết có thể do người khác chuyển nhầm, người phụ nữ ở Ninh Bình đã đến công an trình báo, tìm người trả lại.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÀNH NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sáp nhập sở ngành Sở Du lịch ninh bình

    Dòng sự kiện: Sáp nhập tỉnh thành, phường xã

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất