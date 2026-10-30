Ninh Bình: Giải thể Sở Ngoại vụ, lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch

Một góc trung tâm tỉnh Ninh Bình - Ảnh: TUẤN MINH

Ngày 29-10, ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình, đã ký ban hành Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong ngày 29-10 đã biểu quyết thông qua việc thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ.

Nghị quyết cho biết, các sở được thành lập, tổ chức lại gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-12-2026.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30-11-2026.

HĐND tỉnh Ninh Bình giao UBND tỉnh này tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Được biết, UBND tỉnh Ninh Bình hiện có 14 cơ quan chuyên môn trực thuộc, sau sắp xếp, thành lập, tổ chức lại, sẽ giảm một đầu mối xuống còn 13.