Tài khoản bất ngờ nhận gần 3 tỉ đồng, người phụ nữ vội báo công an

Chị Nguyễn Thị Vân (thứ 2 bên trái) trả lại số tiền gần 3 tỉ đồng cho đại diện đơn vị đã chuyển nhầm vào tài khoản của mình - Ảnh: CÔNG AN LIÊM TUYỀN

Ngày 29-10, thông tin từ Công an phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa đứng ra hướng dẫn, hỗ trợ tìm chủ nhân chuyển nhầm gần 3 tỉ đồng vào tài khoản của một người phụ nữ trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27-10, Công an phường Liêm Tuyền nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Vân (39 tuổi; ngụ tổ 6, phường Liêm Tuyền) về việc, tài khoản của chị bất ngờ nhận được số tiền 2.940.680.000 đồng (gần 3 tỉ đồng) từ số tài khoản lạ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Liêm Tuyền đã nhanh chóng triển khai các biện pháp công tác, phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh.

Qua rà soát, công anh xác định tài khoản chuyển nhầm tiền vào tài khoản chị Nguyễn Thị Vân là của một Công ty đấu giá có chi nhánh tại tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau đó, Công an phường Liêm Tuyền đã hướng dẫn, hỗ trợ chị Nguyễn Thị Vân chuyển khoản hoàn trả đầy đủ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.