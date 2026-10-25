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Nhân viên tiệm vàng chuyển nhầm 41 triệu đồng

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Một nhân viên tiệm vàng ở Cần Thơ chuyển khoản nhầm 41 triệu đồng vào tài khoản người khác, số tiền được hoàn trả ngay trong ngày.

Cần Thơ: Nhân viên tiệm vàng nhờ công an hỗ trợ lấy lại 41 triệu đồng chuyển nhầm - Ảnh 2.

Hai bên xác nhận hoàn trả 41 triệu đồng tại Công an xã Thạnh Phú - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 25-10, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an xã Thạnh Phú đã hỗ trợ giải quyết vụ chuyển khoản nhầm 41 triệu đồng, giúp người chuyển nhầm nhận lại đầy đủ số tiền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 21-10, anh N.T.N., nhân viên tiệm vàng K.T. tại xã Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) thực hiện giao dịch chuyển khoản 41 triệu đồng vào tài khoản chị P.T.T.M., khi kiểm tra giao dịch, anh N. phát hiện đã chuyển nhầm tiền.

Sau đó, anh N. liên hệ chị M. để thông báo sự việc, đề nghị nhận lại tiền và cùng đến trụ sở Công an xã Thạnh Phú trình báo.

Chị M. đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền. Đến 18h15 cùng ngày, tại trụ sở công an xã, hai bên tiến hành bàn giao tiền theo nguyện vọng, có sự chứng kiến của đại diện công an. Các bên kiểm tra, thống nhất nội dung và hoàn tất việc bàn giao.

Việc hoàn trả tự nguyện giúp anh N. nhận lại số tiền chuyển nhầm, đồng thời bảo đảm quá trình bàn giao được ghi nhận rõ ràng, minh bạch.

Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch điện tử.

Nếu chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân nên liên hệ ngân hàng và cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, hoàn trả đúng người.

Cần Thơ: Nhân viên tiệm vàng nhờ công an hỗ trợ lấy lại 41 triệu đồng chuyển nhầm - Ảnh 2.Tài xế chuyển nhầm 464 triệu đồng cho một học sinh, được Công an Cần Thơ hỗ trợ nhận lại

Chỉ vì nhập nhầm số tài khoản, tài xế tại Đồng Nai chuyển nhầm 464 triệu đồng tiền hàng cho một học sinh ở Cần Thơ.

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CA LINH
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    Chủ đề: Cần Thơ tiệm vàng chuyển nhầm

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