Bác sĩ Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen cho TS.BS La Văn Phú - Ảnh: BV

Tại buổi khen thưởng, bác sĩ CK II Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết ngay khi nhận được thông tin về việc các bác sĩ Việt Nam, trong đó có bác sĩ Phú đã cấp cứu và hỗ trợ y tế kịp thời cho một hành khách người nước ngoài trên chuyến bay đi Bắc Kinh, cá nhân bà và ngành y tế cảm thấy rất tự hào.

Biết rằng đó là việc làm thường ngày của nghề y, của bất cứ nhân viên y tế nào nếu có mặt thời điểm đó. Tuy nhiên, đây là trên chuyến bay quốc tế đường dài, việc cấp cứu hỗ trợ hành khách kịp thời đã để lại ấn tượng tốt đẹp về bác sĩ, về ngành y trong mắt bạn bè quốc tế.

Kể lại sự việc xảy ra trên chuyến bay từ TP.HCM đến Bắc Kinh vào rạng sáng 17-11, TS.BS La Văn Phú cho biết lúc máy bay đang trong hành trình, có một nam hành khách Lithuania bị đau bụng dữ dội. Tổ bay đã phát thông báo nhờ người hỗ trợ.

"Lúc tôi chạy đến thì đã có một đồng nghiệp ở Bệnh viện Trung ương Huế và một điều dưỡng Việt kiều Mỹ đến hỗ trợ. Khi chúng tôi tiếp cận, bệnh nhân đã đau bụng khoảng 20 phút, cơn đau ngày càng dữ dội. Anh đang nằm co quắp, ôm bụng, vã mồ hôi, sắc mặt tái nhợt", bác sĩ Phú nhớ lại.

Bác sĩ La Văn Phú ghi thông tin y tế cho tổ bay sau khi cấp cứu nam hành khách Lithuania trên chuyến bay - Ảnh: BS

Trong tay các y bác sĩ lúc này chỉ có ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế và kinh nghiệm nghề nghiệp. Hộp thuốc cấp cứu của tổ bay đã được chuẩn bị, nhưng phương tiện và thuốc men khá hạn chế so với ở bệnh viện.

Đồng thời cũng không có thuốc tiêm phù hợp, nên phải sử dụng thuốc đường uống. Áp lực đè lên các bác sĩ khi người vợ rất lo lắng hỏi dồn dập về tình trạng bệnh của chồng.

Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp đau bụng cấp dữ dội, chưa ghi nhận dấu hiệu đe dọa tính mạng hoặc bằng chứng rõ ràng của tình trạng cần can thiệp phẫu thuật ngay. Sau khi được chỉ định dùng thuốc, hơn 30 phút sau cơn đau của nam hành khách đã giảm.

Bác sĩ Phú nhớ lại: "Sau chuyến bay, chúng tôi chia tay, tôi và bác sĩ đồng nghiệp ở lại Bắc Kinh tiếp tục chuyến công tác. Nam hành khách tiếp tục hành trình trở về quê hương. Khi đó tôi tìm được thông tin hành khách người Lithuania và hỏi thăm sức khoẻ. Được biết hiện ông đang trong quá trình được các bác sĩ tại quê nhà tư vấn, thăm khám và xác định chẩn đoán".

Cũng theo bác sĩ Phú, khi nhận tin nhắn, ngoài cảm ơn, nam hành khách còn gửi đến bác sĩ lời mời: "Bác sĩ, nếu có dịp đến Lithuania, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp bác sĩ. Thật vui nếu có cơ hội gặp lại và giới thiệu với bác sĩ đôi nét về đất nước của chúng tôi…"

"Qua sự việc này, tôi thật sự có nhiều cảm xúc, thấy nghề y có thể kết nối từ những con người xa lạ, không cùng quốc tịch, không cùng ngôn ngữ. Một tình huống cấp cứu bất ngờ giữa bầu trời, đã trở thành cầu nối của tình người và tình bạn. Tôi tâm đắc và nghĩ y học không biên giới và tình người cũng không có biên giới", bác sĩ Phú chia sẻ.

