Một trụ sở làm việc dôi dư sau sáp nhập tại phường Vị Tân, TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 29-11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch UBND các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trong đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương còn chậm tiến độ, nhất là UBND các xã, phường: Cái Răng, Thuận Hưng, Vĩnh Châu, Tân Hòa, Thạnh Hòa, Long Phú, Phú Lộc, Vĩnh Viễn, tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương khắc phục tình trạng chậm trễ, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân để tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo yêu cầu.

Trường hợp không hoàn thành trong năm 2026 mà không có nguyên nhân khách quan chính đáng hoặc không xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả và định kỳ hằng tuần báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp trực tiếp với các sở, ngành, phường, xã về xử lý tài sản nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của Sở Tài chính trong cuộc họp này, toàn thành phố có 691 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính, gồm 591 cơ sở thuộc địa phương và 100 cơ sở do cơ quan Trung ương chuyển giao.

Thành phố đã hoàn thành xử lý triệt để 325 cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Đáng chú ý, có 210 cơ sở khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất chưa thực hiện triệt để; 140 cơ sở khai thác theo pháp luật đất đai và 16 cơ sở còn vướng mắc.