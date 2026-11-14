Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cần Thơ có thêm 3 nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định 3 cán bộ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Sau khi bổ sung, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hiện có 82 người.

Cần Thơ có thêm 3 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng 3 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố - Ảnh: C.T.V

Ngày 14-11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Có 3 cán bộ được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ gồm: ông Hà Vũ Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy; ông Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy và ông Đoàn Quốc Sử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh.

Như vậy, Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ hiện có 82 người (trong đó có 18 ủy viên Ban thường vụ).

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Thanh Bình tin tưởng 3 cán bộ sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ thành phố.

Cần Thơ có thêm 3 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố - Ảnh 2.Trước mắt chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Cần Thơ gồm 31 người

Chỉ định ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND TP Cần Thơ, giữ chức bí thư Đảng ủy UBND TP và các ông Huỳnh Ngọc Nhã, Hồ Truyền Thống, Lý Tấn Hổ, giữ chức phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ban Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ chánh văn phòng Cần Thơ

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất