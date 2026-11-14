Cần Thơ có thêm 3 nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng 3 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố - Ảnh: C.T.V

Ngày 14-11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Có 3 cán bộ được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ gồm: ông Hà Vũ Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy; ông Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy và ông Đoàn Quốc Sử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh.

Như vậy, Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ hiện có 82 người (trong đó có 18 ủy viên Ban thường vụ).

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Thanh Bình tin tưởng 3 cán bộ sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ thành phố.