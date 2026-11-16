Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tại hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh cũ, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4-2015.

Tổng vốn đầu tư 4.582 tỉ đồng; diện tích đất sử dụng 2.163ha tại hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên cũ, quy mô 254.200 con bò/năm.

Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và lãnh đạo công ty bị khởi tố nên đã xây dựng đề án tái cơ cấu và đề xuất điều chỉnh dự án.

Theo đó, quy mô giảm xuống còn nuôi 35.000 con bò, bổ sung thêm quy mô trồng các loại dứa, chuối, ngô, cây ăn quả, cỏ, dược liệu...; diện tích đất giảm còn 1.227ha; tổng vốn đầu tư giảm còn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu đã không được như kỳ vọng.