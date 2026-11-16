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Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Hàng loạt chuồng trại tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ Bình Hà sau thời gian dài không được sử dụng đã bị hư hỏng, tốc mái, xuống cấp; nhiều thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất “đắp chiếu” dẫn đến gỉ sét, hỏng lốp.

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 1.

Sau hơn 11 năm đi vào hoạt động, dự án đã không đạt được hiệu quả, mục tiêu đề ra ban đầu. Trong quá trình hoạt động, nhiều lãnh đạo công ty vướng vào lao lý, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ - Ảnh: LÊ MINH

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà được đầu tư với kỳ vọng kích cầu nền nông nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân và trở thành thủ phủ cung cấp bò thịt, bò giống cho cả miền Trung.

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 2.

Cuối tháng 10-2026 vừa qua, toàn bộ tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà đã được các đơn vị chức năng đưa ra đấu giá. Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ Việt Nam được quyền mua các tài sản trên với giá hơn 286 tỉ đồng, cao hơn 2,5 tỉ đồng so với giá khởi điểm - Ảnh: LÊ MINH

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 3.

Giữa tháng 11-2026, phóng viên có mặt tại dự án này ghi nhận nhiều diện tích đất đai bỏ hoang, một số khu vực trồng dứa thương phẩm vừa mới thu hoạch - Ảnh: LÊ MINH

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 4.

Tại khu vực trang trại chăn nuôi bò, hàng loạt chuồng trại bị tốc mái, đổ sập do ảnh hưởng của các cơn bão lớn diễn ra cuối năm 2025 - Ảnh: LÊ MINH

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 5.

Nhiều thiết bị máy móc lâu ngày không sử dụng đã có biểu hiện hư hỏng, gỉ sét, xịt lốp. Hệ thống điện tại dự án cũng chịu chung số phận hư hỏng sau thời gian dài nằm bất động - Ảnh: LÊ MINH

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 6.

Ngày 9-10 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến dự án này. Thông báo sau cuộc họp cho biết sau khi được chấp thuận tái cơ cấu, điều chỉnh, dự án vẫn tiếp tục gặp khó khăn, không hoàn thành đúng mục tiêu, quy mô và hoạt động kinh doanh kém hiệu quả - Ảnh: LÊ MINH

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 7.

Mái tôn bị đổ sập đè lên máy móc, thiết bị phục vụ tại dự án - Ảnh: LÊ MINH

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 8.

Hệ thống tủ điện tại dự án đã bị hoen gỉ, xuống cấp - Ảnh: LÊ MINH

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 9.

Hiện nay tại dự án này có hai bảo vệ được thuê để trông coi tài sản trước khi kiểm kê để giao cho đơn vị trúng quyền đấu giá - Ảnh: LÊ MINH

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tại hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh cũ, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4-2015.

Tổng vốn đầu tư 4.582 tỉ đồng; diện tích đất sử dụng 2.163ha tại hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên cũ, quy mô 254.200 con bò/năm.

Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và lãnh đạo công ty bị khởi tố nên đã xây dựng đề án tái cơ cấu và đề xuất điều chỉnh dự án.

Theo đó, quy mô giảm xuống còn nuôi 35.000 con bò, bổ sung thêm quy mô trồng các loại dứa, chuối, ngô, cây ăn quả, cỏ, dược liệu...; diện tích đất giảm còn 1.227ha; tổng vốn đầu tư giảm còn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu đã không được như kỳ vọng.

Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá - Ảnh 10.Dự án trại bò ‘đầy tai tiếng’ ở Hà Tĩnh xin giảm quy mô

TTO - Sau những lùm xùm tại dự án trại bò Bình Hà khiến nhiều người dính vào lao lý, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xin giảm quy mô từ 254.000 con/năm xuống còn 35.000 con/năm.

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LÊ MINH
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    Chủ đề: Trại bò Bình Hà bán đấu giá thua lỗ Dự án trại bò đầy tai tiếng

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