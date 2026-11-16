Cận cảnh nhiều tài sản tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ vừa đưa ra bán đấu giá

Hàng loạt chuồng trại tại dự án chăn nuôi bò ngàn tỉ Bình Hà sau thời gian dài không được sử dụng đã bị hư hỏng, tốc mái, xuống cấp; nhiều thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất “đắp chiếu” dẫn đến gỉ sét, hỏng lốp.
Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà được đầu tư với kỳ vọng kích cầu nền nông nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân và trở thành thủ phủ cung cấp bò thịt, bò giống cho cả miền Trung.
Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tại hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh cũ, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4-2015.
Tổng vốn đầu tư 4.582 tỉ đồng; diện tích đất sử dụng 2.163ha tại hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên cũ, quy mô 254.200 con bò/năm.
Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và lãnh đạo công ty bị khởi tố nên đã xây dựng đề án tái cơ cấu và đề xuất điều chỉnh dự án.
Theo đó, quy mô giảm xuống còn nuôi 35.000 con bò, bổ sung thêm quy mô trồng các loại dứa, chuối, ngô, cây ăn quả, cỏ, dược liệu...; diện tích đất giảm còn 1.227ha; tổng vốn đầu tư giảm còn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu đã không được như kỳ vọng.
TTO - Sau những lùm xùm tại dự án trại bò Bình Hà khiến nhiều người dính vào lao lý, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xin giảm quy mô từ 254.000 con/năm xuống còn 35.000 con/năm.
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận