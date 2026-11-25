Cuộc tập trận quân sự Rồng Vàng lần thứ tám giữa quân đội Campuchia và Trung Quốc bắt đầu vào ngày 25-11 - Ảnh: AP

Theo báo Phnom Penh Post, ngày 25-11, Campuchia và Trung Quốc đã chính thức khởi động cuộc tập trận quân sự chung Rồng Vàng lần thứ tám, với sự tham gia của 1.626 binh sĩ Campuchia và 1.314 quân nhân Trung Quốc.

Các hoạt động kéo dài đến ngày 9-12, được triển khai tại ba địa điểm thuộc các tỉnh Preah Sihanouk, Kampong Speu và Kampot của Campuchia, bao quát cả ba môi trường tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.

Nội dung tập trận tập trung vào nâng cao năng lực tác chiến hiệp đồng, chống khủng bố, chống cướp biển và hỗ trợ nhân đạo.

Phát biểu tại lễ khởi động, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đánh giá cuộc tập trận năm nay có quy mô toàn diện và hiện đại hơn các kỳ trước, với sự góp mặt của tàu chiến, trực thăng, xe bọc thép, pháo binh, hệ thống chỉ huy hiện đại và máy bay không người lái (drone), cùng các chiến thuật quân sự tiên tiến.

Ông khẳng định hoạt động được tiến hành hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc hiến pháp của Campuchia, cũng như cam kết duy trì quan hệ quốc tế hòa bình của nước này.

"Xin lưu ý rằng các cuộc tập trận quân sự giữa Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cũng như các cuộc tập trận khác mà Campuchia thực hiện với các nước bạn bè, đều dựa trên nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và tuân thủ Hiến pháp Vương quốc Campuchia", ông Tea Seiha nêu rõ.

"Cuộc tập trận này không nhằm mục đích đe dọa hay gây ảnh hưởng đến bất kỳ quốc gia thứ ba nào", ông nhấn mạnh.

Về phía Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này cho biết cuộc tập trận năm 2026 nhằm "tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau và mở rộng giao lưu quân sự".

Chuỗi tập trận Rồng Vàng bắt đầu từ năm 2016 và đã trở thành chương trình hợp tác quân sự thường niên giữa hai nước.

Theo Hãng tin AFP, ông Pen Sokrethvithyea, sĩ quan cấp cao thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia, xác nhận cuộc tập trận năm 2026 có quy mô lớn hơn đợt tập trận năm trước, vốn từng được xem là lớn nhất lịch sử.

Ở lần tổ chức thứ bảy vào năm 2025, hoạt động có sự tham gia của 1.331 binh sĩ Campuchia và 845 quân nhân Trung Quốc.