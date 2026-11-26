Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Dữ liệu camera sẽ là căn cứ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Camera không kết nối Internet

Theo điều 27 tại dự thảo, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ sử dụng hệ thống camera được kết nối hữu tuyến (có dây) trong mạng cục bộ (không kết nối Internet) bảo đảm chỉ những người có thẩm quyền mới được phép truy cập.

Camera phải bảo đảm hoạt động ghi hình liên tục, kể cả khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Thời gian trên camera phải bảo đảm theo múi giờ của Việt Nam.

Hệ thống camera phải được kiểm tra an ninh, an toàn, bảo đảm không kết nối Internet để phòng ngừa lộ, lọt thông tin.

Dữ liệu camera sẽ là căn cứ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thi. Dữ liệu camera chỉ được khai thác để phục vụ quản lý, kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc liên quan đến kỳ thi.

Việc trích xuất, sao chép, xem hoặc cung cấp dữ liệu phải được người có thẩm quyền phê duyệt, lập biên bản, ghi nhận người thực hiện, mục đích, phạm vi, thời điểm và phương thức bàn giao. Không được tự ý công bố, phát tán hình ảnh, âm thanh hoặc dữ liệu nhận dạng của thí sinh, người làm nhiệm vụ.

Không được lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi

Đáng chú ý, camera phải bảo đảm bao quát toàn bộ quá trình: bảo quản đề thi, bài thi tại phòng bảo quản đề thi và bài thi; vận chuyển, bàn giao đề thi từ phòng điều hành của điểm thi đến các phòng thi; làm bài của thí sinh; vận chuyển bài thi từ phòng thi về phòng điều hành của điểm thi; quá trình đóng gói niêm phong túi bài thi tại phòng điều hành của điểm thi.

Màn hình hiển thị hình ảnh camera phải được bố trí tại phòng điều hành của điểm thi.

Sau khi hoàn thành công tác đóng gói và niêm phong túi bài thi để chuyển về hội đồng thi, trưởng điểm thi chỉ đạo niêm phong thiết bị lưu trữ dữ liệu camera và bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi (theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo) để bảo quản và lưu trữ theo quy định.

Theo điều 31 về công tác coi thi, yêu cầu có camera bảo đảm bao quát đầy đủ quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phòng điều hành; có màn hình hiển thị hệ thống camera của các phòng thi, hành lang, phòng điều hành, phòng bảo quản đề thi và bài thi.

Đặc biệt, những người được phân công tham gia giám sát, vận hành hệ thống camera tại điểm thi không được phép lợi dụng hệ thống camera để xem bài thi của thí sinh, xem nội dung đề thi.

Xem dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT tại đây.

Yêu cầu với camera tại khu vực chấm thi Với hệ thống camera tại khu vực chấm thi, camera phải bảo đảm bao quát được toàn bộ quá trình từ khi tiếp nhận bài thi đến khi hoàn thành công tác chấm thi (bảo quản bài thi, bàn giao bài thi, chấm thi/phúc khảo bài thi, nhập điểm, ghép phách). Sau khi hoàn thành công tác chấm thi/phúc khảo bài thi (đã đóng gói và niêm phong túi bài thi để chuyển về hội đồng thi), Trưởng ban chấm thi/Trưởng ban phúc khảo chỉ đạo niêm phong thiết bị lưu trữ dữ liệu camera và bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ sở giáo dục nơi Ban chấm thi/Ban phúc khảo làm việc (theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo) để bảo quản và lưu trữ theo quy định.