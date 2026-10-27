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Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Minh Giám thành làn riêng cho xe buýt

tác giả
HỮU DUY
HỮU DUY
HỮU DUY

Trên đường Hoàng Minh Giám, đoạn đối diện số 5, phường Đức Nhuận, TP.HCM đang triển khai phương án cải tạo vỉa hè thành làn lưu thông riêng cho xe buýt, tạo không gian để phương tiện rẽ vào đón khách thay vì dừng trên lòng đường.

Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Minh Giám thành làn riêng cho xe buýt - Ảnh 1.

Khu vực vỉa hè đường Hoàng Minh Giám vừa được xẻ để làm làn riêng cho xe buýt - Ảnh: HỮU DUY

Ghi nhận ngày 27-10, một đoạn vỉa hè đường Hoàng Minh Giám, phía trước công viên Gia Định, đang được thi công. Phần vỉa hè được xẻ xuống, san lấp bằng đá dăm, một số vị trí được đặt rào chắn và cọc tiêu để khoanh vùng thi công.

Khu vực này nằm trên tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại. Vào giờ cao điểm, việc xe buýt dừng sát lề để đón khách có thể ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông, nhất là khi lượng phương tiện trên đường tăng cao.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, phương án cải tạo vỉa hè đối diện số 5 Hoàng Minh Giám thành làn riêng cho xe buýt, với chiều dài 70m, rộng 4m.

Trước đó, ngày 19-10, các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trạng, trao đổi về việc di dời hạ tầng và triển khai phương án. Công trình cần di dời một trụ quảng cáo, thu hồi tạm thời nhà chờ xe buýt hiện hữu và di dời một trụ điện bị ảnh hưởng để bảo đảm mặt bằng, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Minh Giám thành làn riêng cho xe buýt - Ảnh 2.

Khu vực dừng đỗ xe buýt hiện tại nằm sát lòng đường Hoàng Minh Giám dễ gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm - Ảnh: HỮU DUY

Anh Minh Hải, tài xế xe công nghệ, cho biết anh thấy việc bố trí thêm không gian dừng đỗ cho xe buýt là hợp lý. Theo anh, tuyến đường này tuy không dài nhưng vào giờ cao điểm thường đông đúc, có lúc xảy ra ùn tắc.

"Chỉ cần một chiếc xe buýt dừng lại đón khách là gần như mất một nửa lòng đường, khiến các phương tiện khác lưu thông khó khăn hơn. Nếu có điểm đón riêng, xe buýt có thể rẽ vào đón khách thay vì dừng ngoài đường như hiện nay", anh Hải chia sẻ.

Chị Võ Thị Phương, người đón xe buýt tại khu vực này, cũng đồng tình với phương án trên. Theo chị, có điểm đón riêng sẽ giúp hành khách chủ động hơn, an toàn hơn so với việc đứng sát lề đường vẫy xe, đồng thời giúp tài xế dễ quan sát người đón xe.

Tuy nhiên, chị Phương mong muốn sau khi hoàn thành, khu vực này được bố trí lại nhà chờ để người dân có chỗ đứng đợi xe, tránh phải chờ lâu dưới trời nắng. Hiện khu vực thiếu bóng mát, gây bất tiện cho hành khách.

Việc cải tạo được kỳ vọng tạo thuận lợi cho xe buýt khi đón khách, hạn chế tình trạng dừng ngay trên lòng đường. Tuy nhiên, do phạm vi công trình tương đối nhỏ, hiệu quả đối với tình hình giao thông chung của tuyến đường còn phụ thuộc vào cách tổ chức lưu thông và tình hình phương tiện thực tế sau khi đưa vào sử dụng.

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HỮU DUY
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    Chủ đề: vỉa hè xe buýt cải tạo đường Hoàng Minh Giám

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