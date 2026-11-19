Bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường hấp thụ sắt - Ảnh minh họa

Sắt là khoáng chất vi lượng thiết yếu đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự sống và hoạt động của cơ thể. Thiếu sắt có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi, khó thở, thiếu máu, đau đầu và chóng mặt kéo dài.

Bằng cách chọn các loại thực phẩm giàu sắt và kết hợp chúng với vitamin C, bạn có thể bổ sung sắt cho cơ thể, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn.

Lựa chọn những loại thực phẩm giàu sắt

Bạn có thể bổ sung sắt cho cơ thể bằng cách ăn đa dạng các loại thực phẩm giàu sắt hàng ngày. Sắt có trong cả các thực phẩm nguồn gốc thực vật và nguồn gốc động vật. Bổ sung cả 2 loại không chỉ giúp bổ sung sát cho cơ thể, mà còn cung cấp đa dạng các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu có trong các loại thực phẩm này.

Các loại thực phẩm bổ sung từ động vật như thịt đỏ và cá chứa sắt heme, loại sắt cơ thể hấp thụ tốt hon so với sắt non-heme có nguồn gốc từ thực vật. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp thực phẩm chứa sắt heme với các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể giúp cơ thể hấp thụ sắt từ trái cây, rau củ và ngũ cốc hiệu quả hơn.

Một vài loại thực vật giàu sắt bao gồm thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản, các loại rau lá xanh đậm, socola đen, đậu phụ.

Kết hợp sắt cùng vitamin C

Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt từ các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Những thực phẩm này giúp tăng độ axit, từ đó hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn từ thức ăn.

Mẹo nhỏ này đặc biệt quan trọng đối với những người theo chế độ ăn thuần thực vật như người ăn chay trường hoặc người ăn chay, vì họ là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị thiếu sắt.

Nấu ăn với dụng cụ bằng gang

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nấu ăn bằng nồi hoặc chảo gang có thể làm tăng đáng kể hàm lượng sắt trong thực phẩm và cải thiện khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Các loại thực phẩm có tính axit khi được nấu trong dụng cụ bằng gang sẽ hấp thụ một lượng nhỏ sắt, từ đó bổ sung nhiều sắt cho cơ thể hơn.

Ăn những loại thực phẩm bổ sung sắt

Một vài loại thực phẩm như ngũ cốc ăn sáng, bánh mì được tăng cường thêm sắt, đây là cách vừa hiệu quả vừa tiết kiệm để bổ sung sắt cơ thể. Các loại thực phẩm thường được bổ sung sắt bao gồm: ngũ cốc ăn sáng, bánh mì và mì sợi, gạo và các loại ngũ cốc khác, các loại sữa có nguồn gốc thực vật.

Tránh các chất cản trở hấp thụ sắt trong bữa ăn

Một vài dưỡng chất và hợp chất có trong thực phẩm, đồ uống và thực phẩm bổ sung có thể gây cản trở hấp thụ sắt nếu được tiêu thụ cùng lúc với các loại thực phẩm giàu sắt.

Các loại thực phẩm bổ sung canxi hoặc kẽm sẽ cạnh tranh với sắt trong quá trình hấp thu tại ruột, trong khi cà phê hoặc trà có thể cản trở đáng kể khả năng hấp thu sắt khi được tiêu thụ cùng lúc với thực phẩm chứa sắt.

Để đạt hiệu quả hấp thu sắt tối ưu, hãy đợi ít nhất hai giờ sau khi tiêu thụ các dưỡng chất hoặc thực phẩm kể trên rồi mới dùng các thực phẩm giàu sắt.

Sử dụng thực phẩm bổ sung sắt

Bạn có thể bổ sung sắt cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống, nhưng nhiều người có mức sắt thấp cần dùng thêm thực phẩm bổ sung để tăng dự trữ sắt lên mức cần thiết. Một số tình trạng sức khỏe hoặc giai đoạn nhất định trong cuộc đời có thể đòi hỏi lượng sắt cao hơn.

Trong trường hợp đó, có thể cần đến các loại thực phẩm bổ sung chất lượng cao. Ví dụ, phụ nữ tới ngày “đèn đỏ” mất nhiều máu, các bạn nữ tuổi thiếu niên và những người theo chế độ ăn dựa trên thực vật thường có nguy cơ cao bị thiếu máu do thiếu sắt, vì vậy họ có thể cần bổ sung sắt.

Tuy nhiên, hãy nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng thực phẩm bổ sung sắt.