Cà Mau xây dựng Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi 300 tỉ đồng

Những năm qua tỉnh Cà Mau luôn quan tâm đến sức khỏe cũng như tinh thần và các hoạt động vui chơi giải trí của người cao tuổi - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 10-11, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã phê duyệt dự án Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi 300 tỉ đồng với công suất thiết kế 200 giường.

Theo quyết định phê duyệt, dự án được triển khai trên khu đất rộng 21.400m² tại phường An Xuyên (hiện do Trường cao đẳng Cà Mau quản lý).

Công trình có tổng diện tích xây dựng khoảng 7.820m², tổng diện tích sàn sử dụng 24.980m² với chiều cao 5 tầng, công suất thiết kế 200 giường.

Trung tâm bao gồm các hạng mục chính như khối nhà ở, khối nhà chính, nhà ăn, câu lạc bộ, khối y tế - hành chính, nhà tang lễ, bãi xe cùng các công trình phụ trợ.

Tiến độ thực hiện không quá 48 tháng tính từ thời điểm cấp quyết định chấp thuận đầu tư hoặc ký hợp đồng.

Dự án ra đời nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người có công với cách mạng và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc.

Đồng thời, công trình cũng góp phần phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Để dự án sớm triển khai, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Y tế thực hiện thủ tục đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư và theo dõi, đôn đốc tiến độ. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, cập nhật vị trí dự án vào các quy hoạch liên quan.

UBND phường An Xuyên công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục tại địa phương. Các sở, ngành chức năng được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất trong xử lý thủ tục hành chính liên quan.