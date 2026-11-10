Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cà Mau xây dựng Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi 300 tỉ đồng

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt dự án Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi với tổng vốn đầu tư 300 tỉ đồng, dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong quý 4-2030.

Cà Mau xây dựng Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi 300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Những năm qua tỉnh Cà Mau luôn quan tâm đến sức khỏe cũng như tinh thần và các hoạt động vui chơi giải trí của người cao tuổi - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 10-11, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã phê duyệt dự án Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi 300 tỉ đồng với công suất thiết kế 200 giường.

Theo quyết định phê duyệt, dự án được triển khai trên khu đất rộng 21.400m² tại phường An Xuyên (hiện do Trường cao đẳng Cà Mau quản lý). 

Công trình có tổng diện tích xây dựng khoảng 7.820m², tổng diện tích sàn sử dụng 24.980m² với chiều cao 5 tầng, công suất thiết kế 200 giường.

Trung tâm bao gồm các hạng mục chính như khối nhà ở, khối nhà chính, nhà ăn, câu lạc bộ, khối y tế - hành chính, nhà tang lễ, bãi xe cùng các công trình phụ trợ. 

Tiến độ thực hiện không quá 48 tháng tính từ thời điểm cấp quyết định chấp thuận đầu tư hoặc ký hợp đồng.

Dự án ra đời nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người có công với cách mạng và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc. 

Đồng thời, công trình cũng góp phần phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Để dự án sớm triển khai, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Y tế thực hiện thủ tục đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư và theo dõi, đôn đốc tiến độ. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, cập nhật vị trí dự án vào các quy hoạch liên quan. 

UBND phường An Xuyên công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục tại địa phương. Các sở, ngành chức năng được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất trong xử lý thủ tục hành chính liên quan.

Cà Mau xây dựng Trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi 300 tỉ đồng - Ảnh 2.TP.HCM có thêm trung tâm giúp người cao tuổi sống khỏe, làm chậm quá trình lão hóa

Thay vì đợi bệnh nặng mới chữa, Trung tâm Tái tạo và phục hồi thuộc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) sẽ tập trung phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm chức năng, can thiệp kịp thời làm chậm quá trình lão hóa giúp người cao tuổi sống khỏe hơn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: người cao tuổi tinh thần Sức khỏe tỉnh Cà Mau già hóa dân số

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất