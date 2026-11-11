Buổi sáng dậy lúc mấy giờ là tốt nhất?

Mỗi người nên tìm một giờ thức dậy phù hợp với đồng hồ sinh học và lối sống của mình, sau đó duy trì càng ổn định càng tốt - Ảnh: AI

Các chuyên gia giấc ngủ nhấn mạnh không có giờ thức dậy cố định được xem là tốt nhất cho tất cả mọi người vào buổi sáng.

Không có giờ thức dậy lý tưởng vào buổi sáng

Theo EatingWell, các chuyên gia cho rằng thay vì tập trung vào một mốc giờ cụ thể như 5h hay 6h sáng, mỗi người nên cố gắng điều chỉnh lịch ngủ - thức theo "đồng hồ sinh học" của cơ thể, hay còn gọi là nhịp sinh học.

Thời điểm lý tưởng có thể khác nhau đáng kể giữa từng người. Với người có xu hướng thức khuya và lịch sinh hoạt phù hợp với đặc điểm này, thức dậy lúc 9h có thể là thời điểm thích hợp.

Trong khi đó, người khác có thể thấy 5h sáng là thời điểm phù hợp với đồng hồ sinh học của mình.

Điều quan trọng không chỉ là chọn được giờ thức dậy phù hợp mà còn duy trì thời điểm này một cách nhất quán. Việc duy trì giờ thức dậy đều đặn giúp đồng hồ sinh học của cơ thể có thể dự đoán và chuẩn bị cho trạng thái thức giấc mỗi ngày.

Nghiên cứu cho thấy tính đều đặn của giấc ngủ, tức sự nhất quán về thời điểm đi ngủ và thức dậy giữa các ngày, có thể liên quan chặt chẽ hơn với một số kết quả sức khỏe tích cực.

Mỗi người nên tìm giờ thức dậy phù hợp với đồng hồ sinh học và lối sống của mình, sau đó duy trì càng ổn định càng tốt. Lý tưởng là thường xuyên thức dậy trong khoảng một giờ quanh thời điểm đã lựa chọn.

Những yếu tố ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ

Theo các chuyên gia, chất lượng giấc ngủ không chỉ được quyết định vào thời điểm đi ngủ mà còn chịu ảnh hưởng bởi những thói quen trong suốt ngày. Ánh sáng mạnh vào buổi sáng, hoạt động thể chất và duy trì lịch sinh hoạt đều đặn đều có thể hỗ trợ nhịp sinh học.

Sự nhất quán không chỉ nằm ở giờ thức dậy, mà còn bao gồm thời điểm tập thể dục và ăn các bữa trong ngày. Không cần phải duy trì mọi thứ một cách hoàn hảo, nhưng càng nhất quán thì càng có lợi cho nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ.

Chuyên gia cũng khuyến nghị dành thời gian nghỉ ngơi trong ngày để hệ thần kinh có cơ hội thư giãn. Khi một người thường xuyên căng thẳng và luôn trong trạng thái bận rộn, việc chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi vào buổi tối có thể trở nên khó khăn hơn.

Một số cách để thức dậy dễ dàng hơn Vận động nhẹ ngay khi còn trên giường. Có thể ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, hít thở sâu vài lần và thực hiện một số động tác giãn cơ nhẹ trước khi bắt đầu ngày mới. Việc tạo ra một hoạt động khiến bản thân cảm thấy hứng thú cũng có thể giúp bắt đầu ngày mới dễ dàng hơn. Chẳng hạn, mở một bản nhạc có tiết tấu vui vẻ để tạo động lực rời khỏi giường. Điều quan trọng nhất là không cần ép bản thân phải thức dậy vào một giờ cụ thể chỉ vì đó được xem là "giờ lý tưởng". Thay vào đó, mỗi người nên tìm thời điểm phù hợp với nhịp sinh học và lối sống của mình, đồng thời duy trì lịch thức dậy ổn định, kể cả vào cuối tuần.

Thói quen trước khi ngủ giúp tăng năng lượng vào hôm sau Một trong những cách được các chuyên gia sức khỏe đánh giá hiệu quả để có nhiều năng lượng hơn vào ngày hôm sau là thiết lập khoảng thời gian thư giãn không sử dụng màn hình trong 30 - 60 phút trước khi đi ngủ. Thói quen này hỗ trợ chất lượng giấc ngủ, đồng thời giúp cơ thể và não bộ chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Thay vào đó, hãy thực hiện một hoạt động thư giãn như viết nhật ký, đọc sách hoặc thiền. Hãy chú ý lượng đồ uống có cồn. Rượu có thể giúp dễ thư giãn và nhanh buồn ngủ nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ và năng lượng vào ngày hôm sau.

Buổi sáng vội vã có thể gây hại cho tim mạch Bỏ bữa sáng, uống cà phê khi bụng rỗng, vội vã hoặc căng thẳng ngay khi thức dậy... đều có thể âm thầm làm tăng huyết áp, gây áp lực lên tim và mạch máu.







