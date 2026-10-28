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Bưởi hồ lô Tài Lộc giá đến 1 triệu đồng một trái vẫn lo thiếu hàng dịp Tết

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Từng cung cấp bưởi hồ lô Tài Lộc cho nhiều khách hàng, cơ quan, đơn vị dịp Tết, năm nay ông Võ Trung Thành ở Cần Thơ lo khó đáp ứng đơn hàng vì sản lượng giảm còn khoảng 1/4.

Bưởi hồ lô Tài Lộc giá đến 1 triệu đồng/trái vẫn lo thiếu hàng Tết - Ảnh 1.

Ông Võ Trung Thành cho hay sản lượng bưởi hồ lô Tài Lộc cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2027 giảm còn 1/4 so với năm rồi - Ảnh: CA LINH

Ngày 28-10, ông Võ Trung Thành (ngụ xã Phú Hữu, TP Cần Thơ) cho biết bưởi hồ lô phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2027 gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi.

"Mưa liên tục cả ngày lẫn đêm đúng thời điểm cây trổ bông, đậu trái khiến hoa rụng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng", ông Thành thông tin.

Theo ông Thành, năm nay ông dự kiến tạo hình được khoảng 300 trái bưởi, chỉ bằng ¼ so với năm trước.

Trong đó, vườn nhà của ông Thành chỉ có khoảng 30 trái. Số trái còn lại được ông tạo hình tại những vườn bưởi thuê ở Vĩnh Long.

Do số lượng trái quá ít, ông Thành chưa triển khai thêm mẫu mã mới như mọi năm. Sản phẩm chủ lực vẫn là bưởi hồ lô Tài Lộc, không có mẫu bưởi thỏi vàng như một số vụ trước.

Dù sản lượng giảm mạnh, ông Thành vẫn giữ giá bán ổn định nhằm bảo vệ thương hiệu và duy trì niềm tin của khách hàng. Giá bưởi hồ lô Tài Lộc dự kiến dao động từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/trái, tương đương những năm trước.

Thông thường, khách hàng bắt đầu hỏi mua nhiều từ tháng 11 âm lịch. Tuy nhiên, với sản lượng hạn chế năm nay, ông Thành cho hay sẽ khó đáp ứng đầy đủ các đơn hàng.

Bưởi hồ lô Tài Lộc giá đến 1 triệu đồng/trái vẫn lo thiếu hàng Tết - Ảnh 2.Dán tem 'thương hiệu' cho bưởi

Vùng đất châu thổ Cửu Long là nơi có nhiều địa phương được mệnh danh là “vương quốc trái cây”, với những “ông vua” khẳng định danh tiếng theo cách đặc trưng của mình.

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CA LINH
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    Chủ đề: bưởi hồ lô Tết Nguyên đán Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Nông sản Việt

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