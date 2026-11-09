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Britney Spears ra mắt loạt ca khúc chưa từng phát hành sau 25 năm

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Người hâm mộ Britney Spears có cơ hội thưởng thức những ca khúc chưa từng được phát hành, nhân dịp album 'Britney' ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm.

Britney Spears công bố loạt ca khúc chưa từng phát hành sau 25 năm - Ảnh 1.

Ảnh bìa album Britney (25th Anniversary Edition) - Ảnh: SONY

Hôm 6-11, Sony Music thông qua hai hãng đĩa Legacy Recordings và RCA Records thông báo tái phát hành đặc biệt album phòng thu thứ 3 của Britney Spears, đánh dấu 25 năm kể từ ngày tác phẩm ra mắt.

Britney Spears mở kho lưu trữ

Phiên bản mở rộng hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số, đồng thời dự kiến phát hành dưới dạng CD và đĩa than 2LP.

Album bao gồm toàn bộ danh sách ca khúc gốc cùng 11 bài hát tặng kèm. Trong số này, 5 ca khúc lần đầu tiên được phát hành chính thức gồm Right Now (Taste the Victory), She’ll Never Be Me, Am I A Sinner, When I Say So My Big Secret.

Britney Spears công bố loạt ca khúc chưa từng phát hành sau 25 năm - Ảnh 2.

Britney Spears, 45 tuổi, từng được mệnh danh "công chúa nhạc pop" - Ảnh: Frazer Harrison

Theo hãng đĩa, phát hành ngày 6-11-2001, Britney đánh dấu bước chuyển mình của người đẹp với âm thanh táo bạo hơn và thể hiện rõ dấu ấn cá nhân. Album tạo nên thành công qua các đĩa đơn như I’m a Slave 4 U, Overprotected I’m Not a Girl, Not Yet a Woman.

Britney được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) chứng nhận 4 đĩa bạch kim. Sau 25 năm, album vẫn được xem là một dấu mốc quan trọng của âm nhạc và văn hóa đại chúng.

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Theo thông tin từ hãng đĩa, phiên bản mới còn bổ sung hai bản phối lại gồm Overprotected (Darkchild Remix) Boys (feat. Pharrell Williams) (The Co-Ed Remix).

Phần bìa album cũng được thiết kế lại. Phiên bản vật lý đi kèm những bức ảnh chưa từng công bố, ghi lại các khoảnh khắc trong quá trình Britney Spears thực hiện album gốc.

Trong khi đó, đĩa than có thiết kế vân loang màu xanh dương. Một phiên bản đĩa than độc quyền với hiệu ứng chất lỏng bên trong, kết hợp ba màu pha lê, hồng và xanh dương.

Britney Spears công bố loạt ca khúc chưa từng phát hành sau 25 năm - Ảnh 3.

Người hâm mộ Britney Spears đang được sống lại những kỷ niệm xưa với sự ra mắt của album Britney (25th Anniversary Edition) - Ảnh: Kevin Mazur

Tháng 10, nữ ca sĩ 44 tuổi, chủ nhân bản hit Toxic, hé lộ ca khúc đầu tiên trong đợt tái phát hành lần này với She’ll Never Be Me. Bài hát vốn được thu âm cho album năm 2001 nhưng chưa từng ra mắt công chúng.

Theo People, Britney Spears cùng ê kíp đã tìm lại ca khúc từ kho lưu trữ cá nhân, giúp người hâm mộ có cơ hội thưởng thức tác phẩm trước khi Britney (25th Anniversary Edition) chính thức phát hành.

Britney Spears đồng sáng tác bài hát với 3 cộng sự, trong đó có bạn trai khi ấy là Justin Timberlake. Bradley Daymond và Alex Greggs cũng tham gia sáng tác, còn bộ đôi Riprock 'n' Alex G đảm nhận phần sản xuất.

MV She'll Never Be Me

Britney Spears công bố loạt ca khúc chưa từng phát hành sau 25 năm - Ảnh 4.

Britney Spears biểu diễn tại Uniondale, New York vào tháng 11-2001 - Ảnh: WireImage

Dù được thu âm từ năm 2001, She’ll Never Be Me đánh dấu ca khúc mới đầu tiên Britney Spears phát hành kể từ khi hợp tác với will.i.am trong Mind Your Business (2023).

Trước đó, cả hai từng kết hợp trong ca khúc Scream & Shout (2012), từng đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Justin Timberlake lên tiếng về tin đồn của Britney Spears

Mặt khác, Justin Timberlake vừa lên tiếng làm rõ tin đồn kéo dài gần 20 năm về ca khúc What Goes Around… Comes Around (2006).

Trong cuộc phỏng vấn với Complex, nam ca sĩ khẳng định bản hit thuộc album FutureSex/LoveSounds không nói về bạn gái cũ Britney Spears, như nhiều khán giả từng suy đoán.

Thời điểm phát hành, ca khúc được cho là phần tiếp nối của Cry Me a River (2002) - tác phẩm lấy cảm hứng từ chuyện tình giữa Timberlake và Spears, với MV có sự xuất hiện của một cô gái mang ngoại hình giống nữ ca sĩ.

Britney Spears công bố loạt ca khúc chưa từng phát hành sau 25 năm - Ảnh 5.

Justin Timberlake và Britney Spears tại buổi quảng bá phim Crossroads ở Los Angeles năm 2002 - Ảnh: AFP

"Có lẽ đã đến lúc tôi nên làm sáng tỏ một tin đồn tồn tại suốt nhiều năm. Đây không phải câu chuyện cá nhân của tôi. Thực ra, đó là câu chuyện của một người bạn. Tôi đã xin phép người ấy trước khi viết về nó" - Timberlake chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết người bạn khi ấy đang trải qua một cuộc chia tay và kể lại câu chuyện của mình cho anh.

Sau khi được đồng ý, Timberlake lấy những trải nghiệm đó làm chất liệu sáng tác. Anh còn tiết lộ ca khúc gần như hoàn thành chỉ trong 20 phút nhờ cảm hứng tuôn trào tự nhiên.

- Ảnh 1.Người đàn bà bên trong Britney ra ánh sáng

The Woman in Me (tựa Việt Người đàn bà trong tôi) tiết lộ nhiều điều về cuộc đời sóng gió của 'công chúa nhạc pop' Britney Spears.

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    Chủ đề: Justin Timberlake âm nhạc Britney Spears nhạc mỹ sao âu mỹ

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