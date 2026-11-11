Bỗng được báo cấp thẻ bảo hiểm y tế, hoàn tiền: Coi chừng mất tiền

Người lao động kiểm tra thông tin bảo hiểm y tế trên VssID. VssID có thể đăng nhập được bằng tài khoản VNeID - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 11-11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp gần đây tiếp nhận nhiều phản ánh về các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là viên chức bảo hiểm xã hội, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng.

Sau đó, họ hướng dẫn người dân cập nhật thông tin cá nhân để làm thủ tục. Một số cuộc gọi còn yêu cầu người dân đến trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Các số điện thoại được người dân phản ánh gồm 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Trong đó, người sử dụng số 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh và thao tác trên tài khoản cá nhân.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn Zalo để tạo lòng tin, thông báo quyền lợi BHYT, yêu cầu xác minh hồ sơ hoặc thúc giục xử lý gấp.

Tiếp đó, họ đề nghị người dân cung cấp ảnh căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; gửi đường link, mã QR hoặc tệp cài đặt ứng dụng có đuôi ".apk". Một số trường hợp còn yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc cho phép điều khiển điện thoại từ xa.

Đây là những dấu hiệu có thể dẫn đến việc đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân không cung cấp ảnh căn cước, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo và mạng xã hội. Không chuyển tiền, nộp phí cho người tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội để được cấp thẻ, cập nhật thông tin hoặc nhận tiền hoàn trả.

Người dân cũng cần lưu ý việc người gọi nói đúng địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội không đồng nghĩa cuộc gọi là chính thức.

Khi nghi ngờ, người dân nên dừng trao đổi, không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi sử dụng VssID, VNeID, chỉ tải ứng dụng từ Google Play hoặc App Store và kiểm tra đúng ứng dụng trước khi cài đặt.

Cách xác minh thông tin và xử lý khi nghi bị lừa Để xác minh thông tin, người dân có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc gọi Tổng đài chăm sóc khách hàng Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua số 1900.9068. Thông tin chính thức cũng được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử baohiemxahoi.gov.vn và ứng dụng VssID. Nếu đã cung cấp mã OTP hoặc cài ứng dụng lạ, người dân cần ngắt kết nối mạng, liên hệ ngay ngân hàng để đề nghị bảo vệ, khóa tài khoản khi cần thiết; đồng thời báo cơ quan Công an gần nhất và cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ.