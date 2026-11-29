Công chức ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các quy định trong Thông tư 32 của Bộ Nội vụ được áp dụng từ 1-12.

Trường hợp được tuyển dụng vào công chức

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc xếp lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức được chia thành các trường hợp cụ thể, căn cứ vào mối tương quan giữa thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch mới và ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ.

Với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, việc xếp lương được căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng.

Trường hợp công chức chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới.

Thời gian hưởng lương ở vị trí việc làm mới được tính từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực.

Với thời gian xét nâng bậc lương lần sau, Bộ Nội vụ hướng dẫn căn cứ vào mức chênh lệch giữa hệ số lương mới được xếp và hệ số lương đang hưởng.

Cụ thể nếu mức chênh lệch này bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực.

Ngược lại nếu mức chênh lệch nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ.

Với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ với ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ, Bộ Nội vụ phân thành 3 trường hợp.

Thứ nhất, nếu ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có cùng hệ số lương với ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ, công chức được xếp ngang bậc lương và tỉ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng.

Thời gian hưởng lương mới được tính từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực.

Thứ hai, nếu ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương ở cùng bậc cao hơn hệ số lương ở cùng bậc của ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ, việc xếp lương căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức mới.

Thứ ba, nếu ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương ở cùng bậc thấp hơn hệ số lương ở cùng bậc của ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ, công chức được xếp ngang bậc lương và tỉ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng sang ngạch mới.

Với người không hoàn thành nhiệm vụ

Bộ Nội vụ cũng quy định xếp lương với trường hợp công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ.

Với công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngạch công chức của vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên hoặc xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ theo kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm.

Trường hợp này, Bộ cho biết cần căn cứ bậc lương đã hưởng ở ngạch công chức thấp hơn hoặc từ bậc 1 của ngạch công chức thấp hơn đối với trường hợp chưa từng giữ ngạch công chức thấp hơn.

Đồng thời sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) với trường hợp xếp lương ngạch cán sự và tương đương trở lên hoặc sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) với trường hợp xếp lương ngạch nhân viên và tương đương, được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức được xếp của vị trí việc làm, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (với công chức xếp lương ngạch cán sự và tương đương trở lên) hoặc chưa đủ 24 tháng (với công chức xếp lương ngạch nhân viên và tương đương) thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch công chức mới đó.

Ngoài ra công chức có đơn tự nguyện thay đổi vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì xếp lương theo quy định nêu trên và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng.

Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thời gian hưởng lương ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở ngạch mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.