Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại buổi gặp gỡ báo chí về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 hôm 26-11 tại Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Trả lời phóng viên tại buổi gặp gỡ báo chí về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới hôm 26-11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đã ghi nhận phản ánh người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước nhưng sau đó bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.

Thông qua trao đổi với các cơ quan chức năng, bà Hằng cho biết lý do chủ yếu khiến kiều bào bị tạm hoãn xuất cảnh là chưa tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi chuyển ra nước ngoài sinh sống, thậm chí có trường hợp bị mạo danh đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Để tránh phát sinh các vướng mắc khi trở về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán tới đây, bà Hằng khuyến nghị kiều bào kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước, chẳng hạn như eTax Mobile.

Trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, bà con phải sớm liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh và xử lý.

Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng hướng dẫn cho bà con cách tra cứu thông tin thuế. Nội dung này cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài.

"Trên cơ sở nhu cầu của bà con, thời gian qua chúng tôi đã phối hợp với Đoàn luật sư TP Hà Nội tổ chức các chuyến đi phổ biến pháp luật ở những nơi có đông người Việt sinh sống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Đây là việc làm thiết thực để chủ động hướng dẫn bà con tuân thủ quy định mới trong nước, đồng thời khuyến nghị bà con nghiêm túc chấp hành luật pháp sở tại", bà Hằng chia sẻ.

Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân. Bà con có thể thông qua cơ quan đại diện để nắm thêm tình hình trong nước.