Thông tin BlackPink rời YG Entertainment khiến người hâm mộ xôn xao - Ảnh: YG Entertainment

Ngày 16-11, Hankyung đưa tin BlackPink không còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền của YG Entertainment. Động thái này thu hút sự chú ý bởi nhóm từng ký hợp đồng gia hạn cho hoạt động chung với công ty vào cuối năm 2023.

Theo báo cáo quý 3 của YG Entertainment, tính đến ngày 30-9, danh sách nghệ sĩ có hợp đồng độc quyền với công ty gồm BabyMonster, Winner, Eun Ji Won và Treasure.

BlackPink là trường hợp duy nhất bị loại khỏi danh sách so với báo cáo giữa năm công bố hồi tháng 8.

BlackPink và YG "đường ai nấy đi"?

Đáng chú ý, BlackPink từng xuất hiện liên tục trong 11 báo cáo định kỳ của YG, tính từ báo cáo kinh doanh năm 2023 đến báo cáo nửa năm 2026.

Trước đó, trong báo cáo quý 3-2023, công ty từng chú thích quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với nhóm đang diễn ra.

Ngày 6-12-2023, YG chính thức công bố ký hợp đồng độc quyền với cả bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa cho hoạt động nhóm. Đến ngày 29-12 cùng năm, công ty thông báo không ký hợp đồng riêng cho hoạt động cá nhân của các thành viên.

Phía công ty khẳng định đang cố gắng thảo luận với các thành viên - Ảnh: YG Entertainment

Trước những thắc mắc liên quan đến việc BlackPink bị loại khỏi danh sách, YG nhanh chóng đưa ra phản hồi. Công ty cho biết đang nỗ lực thảo luận về các hoạt động nhóm trong thời gian tới.

"Chúng tôi tôn trọng mong muốn của các thành viên khi muốn tập trung vào hoạt động cá nhân trong thời gian tới.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận để có thể mang đến những hình ảnh tốt đẹp và không thay đổi của BlackPink dưới cái tên BlackPink" - YG nhấn mạnh.

Hiện tại, Jisoo, Jennie và Lisa đã thành lập công ty quản lý riêng để phát triển sự nghiệp cá nhân. Rosé hoạt động dưới sự quản lý của The Black Label.

Sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG, cả bốn thành viên vẫn duy trì hoạt động nhóm dưới sự quản lý của công ty này theo thỏa thuận được công bố năm 2023.

Nếu BlackPink thực sự rời YG Entertainment, việc một lần nữa được nhìn thấy nhóm tái hợp là rất khó xảy ra - Ảnh: YG Entertainment

Năm 2026 cũng là năm BlackPink kỷ niệm 10 năm hoạt động. Nhân dịp này, nhóm đã có buổi livestream và tổ chức fanmeeting để giao lưu với người hâm mộ.

Trước đó, vào năm 2025, nhóm trở lại với đội hình đầy đủ, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Deadline.

Tour diễn gồm 33 buổi biểu diễn tại 16 thành phố, đánh dấu màn tái hợp của bốn thành viên sau khoảng thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân.