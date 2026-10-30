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Bị truy nã tội hiếp dâm, người đàn ông ra đầu thú sau 37 năm lẩn trốn

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Sau 37 năm trốn truy nã bằng cách thay tên, làm giấy tờ tùy thân khác, Vũ Ngọc S., 53 tuổi, ở Ninh Bình, đã ra đầu thú sau khi được lực lượng công an vận động.

Bị truy nã tội hiếp dâm, người đàn ông ra đầu thú sau 37 năm lẩn trốn - Ảnh 2.

Vũ Ngọc S. đến cơ quan công an đầu thú sau 37 năm bị truy nã về tội hiếp dâm - Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 30-10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã Vũ Ngọc S. (53 tuổi, ngụ phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) ra đầu thú sau 37 năm lẩn trốn.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, năm 1989, Vũ Ngọc S. đã thực hiện hành vi phạm tội hiếp dâm. 

Sau khi phạm tội, S. bỏ trốn, thay tên, khai báo để làm giấy tờ tùy thân khác rồi lẩn trốn qua nhiều địa bàn.

Cơ quan công an sau đó đã ra quyết định truy nã Vũ Ngọc S. về tội "hiếp dâm".

Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng, kiên trì, quyết tâm của tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình, cùng với sự thuyết phục, động viên gia đình, Vũ Ngọc S. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Truy nã tội hiếp dâm, người đàn ông thay tên đổi họ lẩn trốn suốt 37 năm - Ảnh 2.Vụ 4 phạm nhân trốn trại: 2 phạm nhân quê Gia Lai đang thi hành án tội gì?

Hai phạm nhân quê Gia Lai trong số bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 đều liên quan buôn bán ma túy. Trong đó, một người từng đâm trọng thương hai cán bộ Công an tỉnh Gia Lai khi bị truy đuổi.

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    Chủ đề: tội hiếp dâm trốn truy nã 37 năm truy nã ninh bình

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