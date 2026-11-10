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Bỉ muốn kết nối thành phố có cảng biển lớn thứ hai châu Âu với TP.HCM

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt đề xuất kết nối TP.HCM với thành phố Antwerp, nơi sở hữu cảng biển lớn thứ hai châu Âu, mở ra cơ hội hợp tác về cảng biển, logistics và công nghệ giữa hai địa phương.

Bỉ muốn kết nối cảng biển lớn thứ hai châu Âu với TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chào mừng Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt đến chào ra mắt và thăm thành phố chiều 10-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Ngày 10-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc cùng Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt đến chào ra mắt trong chuyến thăm thành phố.

Bỉ có thể góp sức phát triển cảng biển TP.HCM

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao việc dù mới nhậm chức, Đại sứ đã tích cực tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp, đối tác và dành thời gian đến thăm Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM.

Bỉ muốn kết nối cảng biển lớn thứ hai châu Âu với TP.HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Bỉ là một trong những đối tác quan trọng của thành phố tại châu Âu. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên đạt hơn 658 triệu USD. Đến nay, Bỉ có 62 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng vốn khoảng 73 triệu USD.

Ông Được đề xuất hai bên tăng cường hợp tác giữa các địa phương, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại, đầu tư.

Thành phố mong muốn doanh nghiệp Bỉ quan tâm hơn đến môi trường đầu tư tại TP.HCM, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và năng lượng.

Về cảng biển và logistics, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang phát triển hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, hướng đến trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác với Bỉ, quốc gia sở hữu một trong những cảng trung chuyển quan trọng của châu Âu.

Đối với y tế và dược phẩm, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đang tập trung phát triển ngành y tế và công nghiệp dược phẩm, trong khi Bỉ có thế mạnh về sản xuất dược phẩm, vắc xin. Ông mong muốn Đại sứ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên để thúc đẩy hợp tác, đầu tư.

Về công nghệ cao và bán dẫn, ông Nguyễn Văn Được cho rằng TP.HCM có nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ khá tốt, trong khi Bỉ có những doanh nghiệp, tổ chức nổi tiếng trong lĩnh vực chip và bán dẫn.

Đề xuất kết nối TP.HCM với thành phố cảng Antwerp 

Đáp lời, Đại sứ Pieter Leenknegt khẳng định thương mại và đầu tư là một trong những ưu tiên trong kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Tháng 10 vừa qua, ông đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp vùng Flanders đến làm việc với các đối tác cảng tại TP.HCM. Trong chuyến thăm lần này, Đại sứ tiếp tục dẫn theo đoàn doanh nghiệp vùng Wallonia nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Bỉ muốn kết nối cảng biển lớn thứ hai châu Âu với TP.HCM - Ảnh 3.

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt - Ảnh: THANH HIỆP

Đối với hợp tác địa phương, Đại sứ Pieter Leenknegt đề xuất thành phố Antwerp, một thành phố có hệ thống cảng biển lớn thứ 2 châu Âu, có thể trở thành đối tác của TP.HCM.

Đề xuất này cũng gợi mở thêm triển vọng hợp tác sau chuyến thăm Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 10.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm hệ thống cảng Antwerp và làm việc với các đối tác để trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, logistics.

Theo ông, hai thành phố có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển đô thị cảng, qua đó có nhiều tiềm năng hợp tác.

Về bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao, Đại sứ cho rằng hệ sinh thái nghiên cứu và công nghệ bán dẫn của Bỉ có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Ông Leenknegt tin tưởng việc kết nối TP.HCM với các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Bỉ sẽ mở ra triển vọng đào tạo đội ngũ kỹ sư bán dẫn trong thời gian tới.

Bỉ muốn kết nối cảng biển lớn thứ hai châu Âu với TP.HCM - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP.HCM cùng Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP

Bỉ muốn kết nối thành phố có cảng biển lớn thứ hai châu Âu với TP.HCM - Ảnh 7.Thủ tướng Bỉ: Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại Đông Nam Á

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và lợi ích chung.

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được Bỉ cảng biển TP.HCM quan hệ Việt Nam - Bỉ

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

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