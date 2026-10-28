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Bị chiếm đoạt xe, nhóm thanh niên không báo công an mà lại đi cướp xe của người khác

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Bốn thanh niên bị cướp xe máy không trình báo công an mà lại đi cướp xe máy của người khác. Công an đã làm rõ 12 người liên quan đến hai vụ việc xảy ra liên tiếp tại xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Bị chiếm đoạt xe, nhóm thanh niên không báo công an mà lại đi cướp xe của người khác - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan hai vụ việc - Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành

Ngày 28-10, Công an xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ 12 người liên quan đến hai vụ cướp xe máy xảy ra liên tiếp trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 24-10, một nhóm 4 thanh niên bị 8 thanh niên khác đuổi đánh, chiếm đoạt một xe máy.

Gần 2 giờ sau, khoảng 2h50 cùng ngày, tại quán hủ tiếu số 96 Nguyễn Công Phương, thôn Phú Vinh Trung, xã Nghĩa Hành, chính nhóm 4 thanh niên này đi trên một xe máy, đuổi đánh 3 thanh niên và chiếm đoạt xe máy của anh T.Đ.H. (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi).

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Hành khẩn trương phối hợp Công an xã Minh Long truy xét, xác định 4 thanh niên liên quan, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, từ lời khai của nhóm này về vụ cướp xảy ra trước đó, công an tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét 8 thanh niên còn lại.

Đến khoảng 2h ngày 26-10, lực lượng công an làm rõ thêm 8 người, gồm 2 người trú xã Nghĩa Hành và 6 người trú tại các xã Phước Giang, Đình Cương. Công an đã thu giữ xe máy và các hung khí liên quan để phục vụ điều tra.

Cùng ngày 26-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ khẩn cấp 3 người. Những người còn lại đang được tiếp tục phân loại, điều tra để xử lý.

Bị chiếm đoạt xe, nhóm thanh niên không báo công an mà lại đi cướp xe của người khác - Ảnh 2.Bắt nghi phạm dùng dao khống chế, cướp điện thoại của thiếu niên 14 tuổi

Cần tiền tiêu xài, Võ Thanh Hoàng lái xe máy rảo quanh các con đường, phát hiện 2 thiếu niên cầm điện thoại, nghi phạm áp sát dùng dao khống chế để cướp tài sản.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: Xã Nghĩa hành cướp xe cướp tài sản xe máy Quảng Ngãi

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