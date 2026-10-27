Bắt nghi phạm dùng dao khống chế, cướp điện thoại của thiếu niên 14 tuổi

Võ Thanh Hoàng bị khởi tố về hành vi cướp tài sản - Ảnh: T.Q.

Sáng 27-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thanh Hoàng (41 tuổi, trú xã Phước Hữu, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Thông tin ban đầu, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài, tối 24-10 Võ Thanh Hoàng lái xe máy rảo quanh các con đường tìm người để chiếm đoạt tài sản.

Khi đi đến khu vực đường đê thuộc thôn Đá Trắng (xã Phước Hữu), Hoàng phát hiện hai thiếu niên 14 tuổi đang sử dụng điện thoại. Lúc này, Hoàng áp sát, rút dao thủ sẵn trong người uy hiếp, buộc các em giao tài sản.

Lo sợ bị tấn công, hai thiếu niên đã giao cho Hoàng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5. Sau khi chiếm đoạt tài sản, nghi phạm rời khỏi hiện trường, mang tang vật vừa cướp được về nhà cất giấu.

Nhận tin báo, ngày 25-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Phước Hữu đã bắt giữ Võ Thanh Hoàng cùng tang vật.

Bắt nam thanh niên dùng dao cướp tiệm vàng ở TP.HCM sau 40 phút truy xét Chỉ sau 40 phút kể từ khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp Công an phường Tân Khánh nhanh chóng truy xét, khống chế, bắt giữ nam thanh niên cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn, thu giữ phương tiện và hung khí gây án.



