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Bé trai 13 tuổi đạp xe hơn 2 ngày từ TP.HCM về Cần Thơ tìm người thân

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Đạp xe hàng trăm km từ TP.HCM về miền Tây, bé trai 13 tuổi kiệt sức giữa đường, được lực lượng cảnh sát giao thông ở Cần Thơ chăm sóc và đưa về gia đình.

Bé trai 13 tuổi đạp xe hơn 2 ngày từ TP.HCM về Cần Thơ tìm người thân - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát giao thông ở Cần Thơ đã giúp bé trai tìm được người thân - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 11-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao một bé trai 13 tuổi về với gia đình.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 7-11, tổ cảnh sát giao thông cụm Long Phú - Cù Lao Dung, thuộc trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ), đang tuần tra tại quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn qua xã Đại Ngãi thì phát hiện một bé trai đi xe đạp đến chốt nhờ giúp đỡ.

Nhận thấy em có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa em về trụ sở đơn vị, chăm sóc, động viên, đồng thời chuẩn bị nước uống và thức ăn để em hồi phục sức khỏe.

Qua trò chuyện, tổ công tác xác định em tên Khang, 13 tuổi, đang sống cùng cha mẹ tại TP.HCM. Do giận dỗi cha mẹ, em tự ý đạp xe rời nhà từ 9h ngày 5-11, với ý định tìm về quê ngoại.

Sau hơn 2 ngày đạp xe, vượt quãng đường hàng trăm km trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, em đã kiệt sức khi đến địa bàn xã Đại Ngãi.

Các chiến sĩ đã động viên, giúp em nhớ lại địa chỉ nhà ông ngoại ở khu vực An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cũ.

Tổ công tác sau đó liên hệ Công an xã Cù Lao Dung (TP Cần Thơ) phối hợp xác minh thông tin, địa chỉ gia đình.

Khi xác định chính xác nơi ở và bảo đảm an toàn cho em, lực lượng cảnh sát giao thông dùng ô tô đặc chủng đưa Khang cùng chiếc xe đạp về bàn giao cho gia đình ông ngoại tại xã Cù Lao Dung.

Đón cháu trở về an toàn, gia đình không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã tận tình hỗ trợ, giúp em đoàn tụ với người thân.

Bé trai 13 tuổi đạp xe hơn 2 ngày từ TP.HCM về Cần Thơ tìm người thân - Ảnh 2.Tìm người thân bé gái 8 tháng tuổi bị bỏ trong vườn cao su

TTO - Đi vào vườn cao su tìm cây cảnh, người đàn ông bất ngờ phát hiện bé gái khoảng 8 tháng tuổi nằm trên 'đệm' bằng lá cây đang khóc thét.

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CA LINH
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    Chủ đề: bé trai tìm người thân cảnh sát giao thông Cần Thơ

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