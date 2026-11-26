Công an đọc các lệnh tố tụng đối với bị can Trịnh Quốc Công, Hà Thế Long (thứ 2, 3 từ phải qua) - Ảnh: CAO THIÊN

Tối 26-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu người để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can này là cựu công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay thuộc xã Vân Hồ, Sơn La), cán bộ thẩm định hồ sơ, phó giám đốc, giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ cũ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định giai đoạn từ năm 2021-2023, những người trên đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (sổ đỏ) tại xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ cũ).

Hành vi này dẫn đến việc cấp 7 sổ đỏ không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các nghi phạm khác liên quan để xử lý theo quy định.

Bị can Lý Bá Nam, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ cũ - Ảnh: CAO THIÊN

Bị can Ngô Văn Tho, viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (áo khoác nâu) và bên cạnh là bị can Tếnh A Chìa, cựu Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ - Ảnh: CAO THIÊN



Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của các bị can - Ảnh: CAO THIÊN