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Bánh đúc mặn trong đám giỗ ở miền Tây

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Bánh đúc mặn là món ăn dân dã ở miền Tây làm từ hai nguyên liệu chính là bột và dừa. Không chỉ có trong những ngày sum họp gia đình, món bánh này còn xuất hiện trên bàn tiệc cưới, đám giỗ trong chợ quê ở Đồng Tháp.

Bánh đúc mặn trên bàn ăn đám giỗ ở miền Tây, khách tìm mua trong chợ quê - Ảnh 1.

Món bánh đúc mặn chuẩn bị cho tiệc đám giỗ ở miền Tây - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Giống như nhiều loại bánh dân gian khác, bánh đúc mặn được làm từ hai nguyên liệu chính là bột và dừa. Pha bột cùng nước cốt dừa với tỉ lệ nhất định rồi để bột nghỉ khoảng 30 phút, sau đó múc bột vào khuôn, hấp cách thuỷ, bánh chín lấy ra khỏi khuôn để thật nguội rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.

Phần nhân gồm tôm và thịt heo xay xào cùng hành tím, củ cải, của sắn, nấm, nêm nước mắm, tiêu và các gia vị vừa ăn. Bánh đúc hấp chín bày ra dĩa, nhân tôm thịt được cho lên trên, ăn kèm với rau sống, dưa leo, giá và nước mắm chua ngọt.

Bánh đúc mặn trên bàn ăn đám giỗ ở miền Tây, khách tìm mua trong chợ quê - Ảnh 2.

Món bánh đúc mặn còn dùng trong các bữa sum họp gia đình, thời gian làm bánh mất khoảng 3-4 giờ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo bà Ngọc Hoa, một tiểu thương chuyên bán các loại bánh ở Chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, người làm bánh thường quen tay, quen công thức, cứ canh số lượng cần sẽ làm ra được mẻ bánh ngon.

"Công thức chung để pha bột tham khảo là 100g bột gạo, 15g bột năng, 300ml nước, 200ml nước cốt dừa có thể làm ra được 2 ổ bánh tương ứng với 2 dĩa nhỏ cho 2 người ăn. Cứ như vậy số lượng bánh nhiều hơn thì mình nhân lên. Còn tôi làm bán sỉ, lẻ ở chợ và làm theo đơn đám tiệc có khi lượng bột lên đến chục kg để giao cho đơn hàng các đợt cúng rằm", bà Hoa nói.

Bánh đúc mặn trên bàn ăn đám giỗ ở miền Tây, khách tìm mua trong chợ quê - Ảnh 3.

Du khách tìm mua bánh đúc trong các buổi chợ quê ở Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Bánh đúc mặn trên bàn ăn đám giỗ ở miền Tây, khách tìm mua trong chợ quê - Ảnh 4.

Món bánh đúc mặn (trái) và bánh bột lọc nhân tôm bày bán ở chợ quê Đồng Tháp phục vụ du khách - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Điểm đặc biệt của món ăn là được dùng kèm với các loại rau sống như xà lách, rau thơm, húng quế, giá, dưa leo và nước mắm chua ngọt. Ngoài ra, tôm càng luộc nước dừa cũng là món ăn kèm dùng trong các bữa tiệc cưới, đám giỗ. Tôm được luộc trực tiếp trong nước dừa tươi, giúp giữ vị ngọt tự nhiên của thịt tôm.

Với cách chế biến không quá cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm và hương vị béo đặc trưng của bánh dân gian miền Tây, món bánh đúc mặn từ món ăn dân dã trong các gia đình, chợ quê đã xuất hiện trên bàn tiệc nhà hàng đám cưới, dịp lễ giỗ và phục vụ du khách.

Giờ đây khi du khách về miền Tây tham quan chợ quê ở Đồng Tháp, Cần Thơ cũng tìm mua thưởng thức món bánh đúc mặn như một phần trải nghiệm thú vị trên hành trình khám phá miền sông nước.

Bánh đúc mặn trên bàn tiệc đám giỗ ở miền Tây, khách tìm mua trong chợ quê - Ảnh 5.Bánh đúc quê nhà

AT - Món ăn Sài Gòn đặc sắc và đa dạng. Nhưng cho dù đi đâu trên khắp nẻo đất nước này, có được thưởng thức qua bất cứ món ăn ngon nào tôi cũng không quên được món bánh đúc quê nhà, bởi nó không chỉ là một món ăn mà sâu thẳm trong đó là cả tình yêu thương, sự biết ơn và bao kỷ niệm.

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    Chủ đề: Miền Tây bánh đúc tỉnh Đồng Tháp

    Dòng sự kiện: Món quê nhà

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