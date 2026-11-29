Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành quy định 230 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh, thành phố.

Quy định này có 14 điều, thay thế Quy định 199/2024 của Ban Bí thư.

Bộ máy Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thành lập, có chức năng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, thành phố (gọi chung là ở địa phương).

Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trừ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Ban Chỉ đạo có 5 Phó trưởng Ban gồm: Phó Bí thư Thường trực tỉnh, thành ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh, thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố.

Trưởng Ban Nội chính tỉnh, thành ủy là Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh còn có các Ủy viên, gồm Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố (trừ địa phương cơ cấu Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố), Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Chánh Văn phòng tỉnh, thành ủy.

Chánh án TAND tỉnh, thành phố, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố.

Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố (trừ địa phương cơ cấu Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố), Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh, thành ủy.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh cơ cấu thành viên của Ban Chỉ đạo thì Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi quyết định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Quy định mới nêu rõ nhiệm vụ và các quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trong đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc theo thẩm quyền.

Kiến nghị đưa vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Trong trường hợp cần thiết, quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để tham mưu chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xảy ra ở địa phương.

Đồng thời có quyền kiến nghị với Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy quyết định hoặc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xem xét điều chuyển, xử lý khi có căn cứ cho rằng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ban cũng có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong trường hợp phát sinh rủi ro, sai sót, thiệt hại theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, cấp ủy các cấp quản lý thì phải báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp ủy quản lý cán bộ đó để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Đồng thời chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy, Ủy ban kiểm tra thuộc cấp ủy quản lý cán bộ đó để kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.

Trường hợp phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định, đồng thời báo cáo Thường trực tỉnh, thành ủy và Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu tới cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền, không chờ đến khi kết thúc mới chuyển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng ký ban hành quy định 232 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị: Phấn đấu đến 2030, Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu của ASEAN Kết luận của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu phấn đấu đến 2030, Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu của ASEAN. Đến 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực quản trị, kết nối, khai thác và bảo vệ dữ liệu hàng đầu khu vực.



