Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: P. THẮNG

Quy định 231 của Bộ Chính trị gồm 3 chương, 8 điều, trong đó nêu rõ áp dụng với các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quy định nhấn mạnh trách nhiệm giải trình trong Đảng là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc cung cấp thông tin, giải thích, làm rõ về vấn đề thuộc trách nhiệm của mình theo yêu cầu của chủ thể có quyền yêu cầu giải trình.

Việc thực hiện trách nhiệm giải trình phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, tuân thủ Điều lệ Đảng, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ trong Đảng.

Gắn trách nhiệm giải trình với chất vấn trong Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, quyền hạn đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó.

Phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trước hết là người đứng đầu và thành viên có liên quan.

Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bộ Chính trị nêu rõ việc yêu cầu và thực hiện giải trình phải có căn cứ, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, phạm vi và trình tự, thủ tục.

Chủ thể có quyền yêu cầu giải trình, không lợi dụng việc yêu cầu giải trình để áp đặt, quy chụp hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ, gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Quy định nêu thêm không đồng nhất thực hiện trách nhiệm giải trình với việc có khuyết điểm, vi phạm.

Trách nhiệm giải trình trong Đảng không thay thế chế độ báo cáo, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm giải trình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và trách nhiệm giải trình theo quy định pháp luật.

Về nội dung, hình thức giải trình, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên có trách nhiệm giải trình về những vấn đề cần làm rõ thuộc trách nhiệm của mình khi có yêu cầu theo quy định.

Nội dung giải trình phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, quá trình xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện, kết quả, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, xử lý khuyết điểm, vi phạm (nếu có).

Việc giải trình được thực hiện trực tiếp tại hội nghị, cuộc họp do cấp ủy, tổ chức đảng yêu cầu giải trình tổ chức hoặc tại hội nghị cấp ủy, cuộc họp chi bộ nơi cấp ủy viên, đảng viên yêu cầu giải trình là thành viên, tham gia sinh hoạt.

Tập thể giải trình được thực hiện thông qua người đứng đầu hoặc người được tập thể phân công.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về nội dung giải trình của tập thể, việc phân công người giải trình không làm thay đổi trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của tập thể đối với nội dung giải trình.

Đưa kết quả giải trình vào đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ

Quy định cũng xác lập rõ trách nhiệm, quyền của các chủ thể gồm người có trách nhiệm giải trình và người có quyền yêu cầu giải trình.

Quy định hướng dẫn cụ thể trình tự, cách thức giải trình và quản lý, lưu trữ hồ sơ, sử dụng kết quả giải trình.

Đồng thời xác định các hành vi vi phạm trách nhiệm giải trình như không thực hiện giải trình khi có yêu cầu mà không có lý do chính đáng; cố ý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm...

Cung cấp thông tin sai lệch, che giấu thông tin hoặc cản trở việc thực hiện giải trình. không lưu trữ, quản lý hồ sơ theo quy định.

Yêu cầu giải trình không đúng thẩm quyền, không có căn cứ... Lợi dụng quyền yêu cầu giải trình để can thiệp trái quy định hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của chủ thể có trách nhiệm giải trình...

Cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm, đánh giá, xếp loại tương ứng với mức độ vi phạm hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho các tỉnh, thành ủy, các cơ quan. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đưa kết quả thực hiện trách nhiệm giải trình vào đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ.