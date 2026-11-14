Bài hát AI đạt top 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc

Ảnh bìa của The Adult I Dreamed Of - Ảnh: Chụp màn hình

Theo cập nhật đến 15h ngày 14-11 (giờ Hàn Quốc), The Adult I Dreamed Of đã vươn lên vị trí số một trên cả bốn nền tảng Melon, Genie, Flo và Bugs. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm sử dụng AI có thể đứng đầu bảng xếp hạng Melon Top 100.

Tác giả Meomuru sử dụng công nghệ Suno AI để tạo giọng hát, đồng thời tự đảm nhận việc lên ý tưởng, viết lời và định hướng toàn bộ quá trình sản xuất. Bài hát được Melon xếp vào thể loại rock metal, do Glorywave Sound quản lý và OGQ Blending phụ trách phát hành.

Nhạc AI vươn lên top đầu từ vị trí thứ 96

Khi mới ra mắt, The Adult I Dreamed Of chưa nhận được nhiều sự chú ý từ thính giả. Tuy nhiên, đến ngày 14-9, bài hát lần đầu xuất hiện trên Melon Top 100 ở vị trí thứ 96.

Sau đó, bài hát từng bước vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng hằng ngày vào ngày 13-10 rồi tiến thẳng lên vị trí số một trên Melon Top 100 vào ngày 13-11.

The Adult I Dreamed Of đứng top 1 trên Melon - Ảnh: Chụp màn hình

Đến 15h ngày 14-11, The Adult I Dreamed Of tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên ba bảng xếp hạng Genie, Flo và Bugs. Thành tích này cho thấy bài hát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi đạt được cột mốc ấn tượng.

The Adult I Dreamed Of đứng top 1 trên Flo, Genie và Bugs - Ảnh: Chụp màn hình

Bài hát ngày càng phổ biến hơn khi nhiều người sử dụng làm nhạc nền cho các video ngắn trên mạng xã hội. Theo thống kê từ Melon, lượt nghe bài hát trong tháng 9 tăng 456,5% so với tháng 8. Đến ngày 16-10, lượt nghe trong ngày tăng 256% so với ngày 14-9.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho bài hát là nội dung xoay quanh những áp lực và mệt mỏi khi trưởng thành.

Trên nền nhạc rock ballad quen thuộc, bài hát cho thấy sự khác biệt giữa cuộc sống trưởng thành mà mỗi người từng mong đợi khi còn nhỏ với những gì họ thực sự phải đối mặt ở hiện tại.

Trong đó, câu hát “Những nỗi lo mà khi còn trẻ tôi chưa từng biết đến, giờ đây lần lượt âm thầm đè nặng lên đôi vai” thể hiện rõ tâm trạng của những người đang đối diện với áp lực cuộc sống. Nội dung gần gũi này nhận được sự đồng cảm từ nhiều nhóm thính giả.

Hình ảnh đường phố về đêm trong MV khiến người xem suy tư - Ảnh: MV The Adult I Dreamed Of

Theo dữ liệu người nghe trên Melon, nhóm thính giả từ 30-40 tuổi chiếm tỉ lệ lớn nhất, độ tuổi 30 chiếm 36% và độ tuổi 40 chiếm 30%. Trong khi đó, nhóm thính giả ở độ tuổi 20 chỉ chiếm 19% và tuổi 50 chiếm 11%.