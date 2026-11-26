ThS Trần Minh Hải hướng dẫn giáo viên thực hành bài giảng Mizuiku tại Tuyên Quang - Ảnh: NVCC

Hơn 10 năm đứng lớp, chia sẻ phương pháp dạy học tích cực với giáo viên tiểu học trên cả nước theo mô hình Mizuiku từ Nhật Bản, ThS Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Tương lai TP.HCM, đồng thời là giám khảo cuộc thi "MIZUIKU - Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai năm 2026" - chia sẻ những lưu ý giúp giáo viên xây dựng bài giảng, tổ chức hoạt động và hoàn thiện bài dự thi.

Linh hoạt tích hợp, ưu tiên phương pháp dạy học tích cực

* Thưa ông, giáo viên có thể tích hợp nội dung Mizuiku vào bài học sẵn có trong chương trình hay cần xây dựng bài giảng riêng? Làm thế nào để nội dung bảo vệ nguồn nước gắn với kiến thức môn học mà không bị gượng ép?

- Cả hai hình thức đều được.

Với những nội dung đã có trong tài liệu Mizuiku được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, giáo viên có thể sử dụng trực tiếp để xây dựng bài giảng. Nếu giáo viên muốn sáng tạo, thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung thì cũng có thể xây dựng bài giảng dựa trên khung chương trình đó.

Thông thường, ở bậc tiểu học có các môn học như lịch sử và địa lý, khoa học, các hoạt động trải nghiệm... Trong những môn học này, giáo viên đều có thể sử dụng kiến thức, nội dung trong tài liệu Mizuiku để tích hợp vào bài giảng, tùy theo chủ đề và nội dung môn học.

Ví dụ, với môn lịch sử và địa lý, khi bài học đề cập đến các dòng sông ở các vùng miền giáo viên có thể lồng ghép nội dung về dòng sông, nguồn nước trong tài liệu Mizuiku. Như vậy, giáo viên có thể vừa bảo đảm kiến thức của chương trình tiểu học, vừa truyền tải được nội dung giáo dục về bảo vệ nguồn nước.

* Với video dự thi, nếu chọn hình thức thuyết trình thì có bắt buộc phải thể hiện tương tác với học sinh không?

- Cuộc thi chấp nhận cả hai hình thức.

Hình thức thứ nhất là tiết dạy có tương tác trực tiếp với học sinh, tức giáo viên đứng lớp, tổ chức hoạt động và hướng dẫn học sinh tham gia bài học. Với hình thức này, giáo viên có thể sử dụng điện thoại đặt trên chân đế để quay hoặc nhờ một giáo viên khác hỗ trợ quay trong quá trình dạy.

Hình thức thứ hai là thuyết trình, không nhất thiết phải có học sinh trong video. Giáo viên có thể đứng trước máy quay, sử dụng slide để mô phỏng, trình bày tiến trình một tiết dạy, chẳng hạn bước đầu sẽ làm gì, bước tiếp theo tổ chức hoạt động nào, hướng dẫn học sinh thảo luận ra sao... Đây là hình thức mô tả lại một tiết dạy thông qua thuyết trình.

Học sinh trải nghiệm vẽ tranh và khám phá sinh học dưới nước tại lễ phát động cuộc thi Mizuiku 2026 tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tuy nhiên, hình thức dạy có tương tác trực tiếp với học sinh thường có lợi thế hơn trong việc thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt và sinh động của tiết dạy. Khi giáo viên tổ chức hoạt động với học sinh, ban giám khảo sẽ dễ quan sát được cách giáo viên triển khai bài học, khả năng xử lý tình huống, mức độ tương tác và sự tham gia của học sinh.

Tuy nhiên các tiêu chí đánh giá vẫn giống nhau, không có sự khác biệt.

* Báo cáo kết quả triển khai cần trình bày những nội dung gì, kèm minh chứng ra sao, thưa ông?

- Báo cáo kết quả triển khai cần thể hiện được hiệu quả của bài dạy sau khi giáo viên tổ chức thực hiện. Giáo viên có thể trình bày số lượng học sinh tham gia, mức độ tham gia của các em, những nội dung học sinh tiếp nhận được sau bài học và kết quả đạt được.

Bên cạnh đó, giáo viên nên có những minh chứng cụ thể để thể hiện kết quả triển khai, chẳng hạn hình ảnh hoạt động của học sinh, sản phẩm học tập, kết quả thực hành hoặc những đánh giá sau bài học.

Thông qua các nội dung và minh chứng này, ban giám khảo có thể đánh giá được bài dạy đã được triển khai như thế nào, học sinh tiếp nhận nội dung ra sao và hiệu quả thực tế của hoạt động giáo dục.

Tránh giảng chay, tăng hoạt động tương tác trong bài dạy

* Sản phẩm dự thi cần thể hiện những yếu tố nào để ban giám khảo đánh giá được hiệu quả sư phạm?

- Thứ nhất, nội dung bài dạy. Giáo viên cần bám sát tài liệu Mizuiku do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm truyền tải các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với chủ đề lựa chọn. Chẳng hạn, bài học có thể đề cập các loại nước trong tự nhiên, cách tiết kiệm nước khi rửa tay hay sử dụng nước ở trường học, gia đình.

Thứ hai, thông điệp cốt lõi. Sau bài học, học sinh cần hiểu và ghi nhớ được những nội dung quan trọng nhất. Chẳng hạn, với bài học về các loại nước, học sinh cần nhận biết được các loại nước trong tự nhiên; với bài học tiết kiệm nước, các em cần hiểu và biết cách thực hiện những hành động sử dụng nước hiệu quả.

Thứ ba, cách thức và phương pháp giảng dạy. Đây là tiêu chí rất quan trọng của cuộc thi. Giáo viên cần có sự sáng tạo, sử dụng nhiều hoạt động để học sinh tham gia, thay vì chỉ đứng giảng từ đầu đến cuối.

Có thể tổ chức trò chơi, hoạt động thực hành, vẽ tranh, thảo luận nhóm, xem video hoặc các hoạt động phù hợp với nội dung bài học. Những hoạt động này giúp học sinh cảm thấy thú vị, vui vẻ, chủ động tham gia và tiếp nhận kiến thức tốt hơn.

Một bài dạy chỉ truyền đạt kiến thức theo cách giảng giải đơn thuần, giáo viên đứng nói từ đầu đến cuối mà không có hoạt động tương tác thì sẽ khó tạo được sự tham gia tích cực của học sinh.

Chú ý chất lượng video, tránh ôm đồm hoạt động * Đâu là những lỗi giáo viên nên tránh khi hoàn thiện bài dự thi, thưa ông? - Giáo viên cần chú ý cả chất lượng kỹ thuật video lẫn cách tổ chức bài dạy. Về kỹ thuật, video cần rõ nét, không mờ hay rung lắc. Giáo viên có thể dùng chân đế cố định điện thoại hoặc nhờ người hỗ trợ quay để ghi lại đầy đủ hoạt động của lớp. Với tiết dạy khoảng 35 phút, cần chọn góc quay phù hợp, giúp người xem quan sát được cả giáo viên lẫn học sinh, tránh khung hình quá cố định hoặc khó theo dõi các hoạt động. Về nội dung, giáo viên nên tránh giảng giải liên tục từ đầu đến cuối, đồng thời không nên đưa quá nhiều hoạt động vào một tiết học khiến bài dạy dàn trải. Theo tôi, khoảng ba đến bốn hoạt động là phù hợp, tùy nội dung và thời lượng. Quan trọng là chọn hoạt động cần thiết, giúp học sinh tham gia, thực hành, tương tác và tiếp nhận được thông điệp bài học, thay vì tổ chức nhiều hoạt động nhưng thiếu trọng tâm. Một bài dạy không chỉ cần đủ nội dung mà còn phải cho thấy học sinh được tham gia, được thực hành, được tương tác và hiểu được những điều mà bài học muốn truyền tải.

Hình thức nộp bài MIZUIKU - Em yêu nước sạch là chương trình giáo dục về nước do Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản, được triển khai tại Việt Nam từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức và hình thành ý thức bảo vệ nguồn nước, thiên nhiên trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cuộc thi dành cho học sinh và giáo viên tiểu học trên toàn quốc, với nhiều giải thưởng hấp dẫn như chuyến học tập tại Nhật Bản, hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước cho trường học… Học sinh tiểu học (6-10 tuổi). Nhận bài: 1-11 đến 30-11-2026. Giáo viên tiểu học toàn quốc. Nhận bài: 1-11 đến 20-12-2026. Bạn đọc, phụ huynh gửi các thông tin, hình ảnh dự thi về địa chỉ email: mizuiku@tuoitre.com.vn hoặc gửi về địa chỉ báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM. Nội dung: Tham gia cuộc thi Mizuiku 2026. Tài liệu tham khảo: - Website MIZUIKU – Em yêu nước sạch: https://mizuiku-emyeunuocsach.vn/ - Nền tảng E-learning MIZUIKU: https://khoahoc.mizuiku-emyeunuocsach.vn/ - Fanpage MIZUIKU – Em yêu nước sạch: https://www.facebook.com/mizuikuemyeunuocsach/ - Tìm hiểu thông tin chương trình và thể lệ cuộc thi tại đây: https://mediahub.tuoitre.vn/cuoc-thi-mizuiku-bao-ton... Thầy cô có thể chủ động khai thác và vận dụng các học liệu để xây dựng bài giảng hoặc hoạt động giáo dục sinh động, phù hợp với học sinh và thực tế nhà trường, qua đó giúp thông điệp bảo vệ nguồn nước đến gần hơn với các em mỗi ngày.