Bà Phan Vú Sửa, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, Huỳnh Hello trúng cử trưởng ấp, trưởng khu vực

Tiểu sử tóm tắt của bà Phan Vú Sửa - Nguồn: MXH

Chiều 15-11, thông tin từ UBND xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ), cả 12 người ứng cử trưởng ấp trên địa bàn đều trúng cử, với tỉ lệ phiếu bầu đều đạt trên 90%. Đáng chú ý, trong danh sách người trúng cử có ông Huỳnh Hello (sinh năm 1993).

Tại xã Long Hưng (TP Cần Thơ), ông Nguyễn Văn Bậm Trợn (sinh năm 1983) trúng cử trưởng ấp Phương Hòa với tỉ lệ phiếu bầu đạt 97,95%.

Còn theo UBND phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) thì bà Phan Vú Sửa (sinh năm 1985) đã trúng cử trưởng khu vực Phú Thuận, đạt tỉ lệ 94,51%

Những tên như Huỳnh Hello, Nguyễn Văn Bậm Trợn, Phan Vú Sửa gây chú ý trên mạng xã hội nhiều ngày qua bởi tên độc, lạ khi nằm trong danh sách những người ứng cử trưởng ấp, trưởng khu vực ở Cần Thơ.

Tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Văn Bậm Trợn - Nguồn: Trang thông tin điện tử xã Long Hưng

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho hay tính đến 14h ngày 15-11, toàn bộ 1.227 ấp, khu vực thuộc 103 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc tổ chức họp cộng đồng dân cư để bầu trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, số người được bầu trúng cử trưởng ấp, khu vực là 1.227 người/1.227 ấp, khu vực (đạt tỉ lệ 100%).

Trong số những người trúng cử, có 951 người tái cử, chiếm 77,5%; 276 người giới thiệu ứng cử mới, chiếm 22,5%.

Người dân khu vực 5, phường Cái Khế, TP Cần Thơ bỏ phiếu bầu trưởng khu vực trong sáng nay - Ảnh: CA LINH

Về tiêu chuẩn trình độ, 13 người có trình độ thạc sĩ (tỉ lệ 1,06%), 533 người trình độ đại học (43,44%), 76 người trình độ cao đẳng (6,19%), 250 người trình độ trung cấp (20,37%). Bên cạnh đó, có 257 người tốt nghiệp THPT (20,94%) và 98 người có trình độ THCS (7,98%).

Xét về độ tuổi, nhóm dưới 40 tuổi có 564 người; nhóm từ 40 - 65 tuổi có 662 người và có 1 người trên 65 tuổi.

Cũng theo Sở Nội vụ, qua rà soát, cập nhật và niêm yết danh sách cử tri theo hộ gia đình, toàn thành phố có 852.359/983.178 hộ gia đình có mặt tại địa phương tham gia bầu cử, đạt tỉ lệ 86,69%.