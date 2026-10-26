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Bà nội ở Cà Mau bị phạt hơn 11 triệu đồng vì xông vào lớp xé áo và đánh cô giáo

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Ngày 26-10, thông tin từ Công an xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11,25 triệu đồng đối với bà N.T.M. (ngụ xã Năm Căn) về hành vi vào lớp học của cháu nội tại Trường mầm non Năm Căn xé áo, đánh cô giáo.

Bà nội ở Cà Mau bị phạt hơn 11 triệu đồng vì xông vào lớp xé áo và đánh cô giáo mầm non - Ảnh 1.

Nhà trường làm việc với các cô giáo chứng kiến - Ảnh: MXH

Bà M. bị xử phạt về ba hành vi: gây mất an ninh trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác và gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, sáng 1-10, bà M. đến Trường mầm non Năm Căn rồi đi vào lớp học của cháu nội vì cho rằng cô giáo đánh cháu mình.

Theo đơn trình báo của nữ giáo viên phụ trách lớp, khi gặp cô, bà M. xông vào chửi bới, đánh đập và xé áo làm cô bị thương tích.

Bà còn nói "Tao đánh mày, tao xé đồ mày cho mày mang nhục với người ta". Vụ việc diễn ra vào giờ cao điểm, trước mặt nhiều trẻ nhỏ và có nhiều người chứng kiến.

Nữ giáo viên bức xúc cho rằng hành vi xúc phạm, hành hung của bà M. ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe cá nhân, đồng thời làm hoen ố hình ảnh người thầy và uy tín ngành giáo dục. 

Lý do bà M. đánh cô giáo vì cho rằng cô giáo đánh cháu nội mình nhưng không đưa ra được bằng chứng.

Sau khi mời các bên liên quan lên làm việc và xác minh rõ vụ việc, Công an xã Năm Căn đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà M. theo quy định pháp luật.

Bà nội ở Cà Mau bị phạt hơn 11 triệu đồng vì xông vào lớp xé áo và đánh cô giáo mầm non - Ảnh 2.Con học lớp 1 bị cô giáo đánh, mẹ đến trường tát cô, chủ tịch huyện vào cuộc

Cô giáo đánh học sinh đã bị kỷ luật, chuyển sang trường khác. Phụ huynh đến tát cô giáo, yêu cầu cô giáo phải đến nhà xin lỗi trực tiếp mới không đăng vụ việc lên mạng.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: đánh cô giáo mầm non Xử phạt phụ huynh

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