Alcaraz thi đấu ấn tượng để có lần đầu tiên vô địch ATP Finals 2026 - Ảnh: AP

Carlos Alcaraz đã khép lại giải đấu tại Turin (Ý) theo cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev sau hai set đấu với tỉ số 6-2, 7-6(9) vào rạng sáng 23-11, qua đó lần đầu tiên vô địch tại ATP Finals.

Chiến thắng tại Turin giúp ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha nâng chuỗi toàn thắng lên con số 14 trận liên tiếp, đồng thời hoàn tất cú hat-trick danh hiệu cuối mùa ấn tượng tại Vienna, Paris và giải ATP Finals.

Đáng tự hào hơn, Alcaraz chính thức sánh ngang với các huyền thoại Andre Agassi, Roger Federer và Novak Djokovic để trở thành tay vợt nam thứ tư trong lịch sử thâu tóm trọn bộ 4 danh hiệu Grand Slam cùng chiếc cúp vô địch cuối năm.

Phát biểu sau khoảnh khắc đăng quang, nhà vô địch giải ATP Finals 2026 xúc động tiết lộ về hành trình vượt qua nghịch cảnh sau một mùa giải từng bị gián đoạn bởi chấn thương cổ tay (khiến anh lỡ hai giải Grand Slam và chỉ trở lại từ giải Mỹ mở rộng):

"Đây thực sự là một tuần lễ tuyệt vời, tôi không thể khép lại giải đấu theo cách nào trọn vẹn hơn. Tôi đã phải trải qua những khoảnh khắc thực sự khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả bằng thứ quần vợt đỉnh cao. Chiếc cúp này là mục tiêu tôi đã theo đuổi từ rất lâu, nó mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi".

Kể từ khi tái xuất sau chấn thương, Alcaraz sở hữu thành tích kinh ngạc với 25 trận thắng, chỉ thua 2 trận và vô địch tới 4 trên 6 giải đấu tham dự.

Dù khép lại năm ở vị trí thứ 3 thế giới sau Zverev và Jannik Sinner, Alcaraz vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi được hỏi liệu anh có tự xem mình là tay vợt xuất sắc nhất hiện tại hay không:

"Tôi nghĩ bất kỳ ai như tôi, Sascha (Zverev), Jannik Sinner hay Ben Shelton đều mang tâm thế mình là số 1, sự tự tin đó rất quan trọng khi tập luyện và thi đấu. Nhưng vị trí số 1 thế giới hiện tại thuộc về Zverev, anh ấy hoàn toàn xứng đáng và chúng ta phải tôn trọng điều đó".

Ngay sau chiến thắng của đàn em, huyền thoại quần vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal đã gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội X:

"Chúc mừng Carlos Alcaraz đã vô địch ATP Finals. Tôi biết đây là một năm đầy thử thách và tôi rất vui khi thấy em đăng quang ở giải đấu danh giá này với phong độ tuyệt vời. Chúc em may mắn tại Davis Cup sắp tới!".

Sau khi nâng cúp tại Turin, Alcaraz sẽ lập tức di chuyển sang Bologna để hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho vòng chung kết Davis Cup, mở màn bằng trận tứ kết gặp đội tuyển Áo vào thứ năm ngày 26-11.