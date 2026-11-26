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Các phương pháp giảm lo âu và căng thẳng gồm thiền, tập trung vào hơi thở, chánh niệm, cảm nhận cơ thể, nghe nhạc, massage tay, ngửi mùi cam và dành thời gian bên thú cưng.

Tập trung vào hơi thở và giây phút hiện tại

Thiền định giúp con người quan sát suy nghĩ và cảm xúc một cách tách biệt, không phán xét. Nhà tâm lý học người Mỹ Robbie Maller Hartman cho biết nghiên cứu cho thấy thiền định hằng ngày có thể thay đổi các đường dẫn thần kinh của não, giúp con người chống chịu với căng thẳng tốt hơn.

Chỉ cần thiền khoảng 10 phút mỗi ngày cũng có thể giúp giảm căng thẳng và lo âu.

Bạn có thể thiền định trong nhiều hoàn cảnh, miễn là học cách ngồi xuống, nhắm mắt và tập trung vào hơi thở.

Khi tâm trí trôi miên man theo suy nghĩ, chỉ cần nhận biết và tự nhắc mình quay trở lại với hơi thở. Đừng cố gắng ép bản thân không được suy nghĩ.

Dần dà, khả năng tập trung vào hơi thở của bạn sẽ tăng lên theo thời gian, và điều này thậm chí bạn còn không nhận ra.

Một phương pháp khác là tập trung có chủ đích vào hơi thở - kỹ thuật hiệu quả để giảm nhanh cảm giác tức giận và lo âu. Bạn có thể dành khoảng 5 phút tập trung vào hơi thở. Hít thở sâu giúp làm chậm nhịp tim và hạ huyết áp.

Chánh niệm được mô tả là cách chuyển sự tập trung khỏi những suy nghĩ tiêu cực và hướng sự chú ý về khoảnh khắc hiện tại. Hãy dành 5 phút tập trung có ý thức vào một hành động nhất định.

Báo cáo của Harvard Health Publishing cho biết các kỹ thuật giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm và thiền định có thể hỗ trợ giảm căng thẳng tinh thần và lo âu.

Một phân tích nghiên cứu được công bố trên JAMA Internal Medicine cũng cho thấy thiền chánh niệm có hiệu quả trong ứng phó với căng thẳng tâm lý, trầm cảm và đau thể chất.

Cảm nhận sự lo âu và căng thẳng trên cơ thể

Kỹ thuật cảm nhận cơ thể cần bạn ngồi hoặc nằm thoải mái, lần lượt chú ý đến cảm giác ở từng bộ phận từ bàn chân đến da đầu. Bạn chỉ cần nhận biết nơi nào đang căng hoặc thả lỏng mà không cố thay đổi cảm giác.



Phương pháp này giúp nhận biết những căng thẳng mà bản thân có thể chưa nhận ra. "Rà soát" cơ thể trong khoảng 2 phút được cho là có thể giúp cơ thể thư giãn.

Nghe nhạc cũng là một cách hiệu quả. Nghiên cứu năm 2017 cho thấy nghe nhạc tối thiểu 20 phút có thể làm giảm mức độ căng thẳng.

Trợ lý giáo sư Cathy Benninger tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học bang Ohio gợi ý lập danh sách các bài hát hoặc âm thanh thiên nhiên để tập trung vào giai điệu, nhạc cụ hoặc giọng hát. Tránh nghe những bài hát "buồn nẫu ruột" có thể khiến tâm trạng bạn càng chùng xuống hơn.

Ba phương pháp còn lại gồm tự massage bàn tay trong 5 phút, ngửi mùi cam và dành thời gian với thú cưng. Các nghiên cứu cho rằng mùi cam có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng, trong khi thời gian bên thú cưng có thể giúp giảm mức độ căng thẳng và lo âu.

Các phương pháp này đều nhanh và dễ thực hiện, có thể áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày bất cứ khi nào cần thư giãn.