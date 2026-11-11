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5 mẹo phối đồ giúp 'Doctor X' Kim Ji Won nâng tầm vẻ thanh lịch

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Chính cách phối đồ tiết chế, cộng hưởng với vẻ ngoài gần gũi và trong trẻo, giúp Kim Ji Won tạo nên phong thái sang trọng mà không cần phô trương.

'Doctor X' Kim Ji Won nâng tầm phong cách thanh lịch - Ảnh 1.

Kim Ji Won trong Doctor X - Ảnh: SBS

Sau hai năm vắng bóng, Kim Ji Won trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình mới của đài SBS mang tên Doctor X.

Đây là tác phẩm đầu tiên cô tham gia kể từ thành công của Queen of Tears. Trong lần tái xuất này, nữ diễn viên gây chú ý với mái tóc ngắn cá tính, khiến nhiều người hâm mộ thích thú vì gợi nhớ hình ảnh của cô trong Hậu duệ mặt trời.

Ở tuổi 33, Kim Ji Won sở hữu chiều cao 164cm cùng vóc dáng cân đối và gương mặt ngọt ngào.

Quan sát phong cách của Kim Ji Won trên Instagram có thể nhận thấy cô thường ưu tiên những món đồ tối giản, màu sắc trang nhã, kết hợp cùng phụ kiện.

Cùng khám phá 5 bí quyết mặc đẹp của Kim Ji Won để xây dựng phong cách thanh lịch, tinh giản và bền vững theo thời gian.

Tạo chiều sâu cho phong cách bằng áo sơ mi

Kim Ji Won đặc biệt yêu thích áo sơ mi trong những bộ trang phục thường ngày. Trong một lần xuất hiện tại sân bay, cô lựa chọn áo sơ mi sọc xanh trắng thanh mát làm lớp khoác ngoài, kết hợp áo quây trắng viền màu bên trong và quần ống rộng cạp cao đồng điệu.

Cách phối các món đồ cùng tông tạo nên tổng thể gọn gàng, đồng thời kéo dài tỉ lệ cơ thể, mang lại hiệu ứng tôn dáng.

'Doctor X' Kim Ji Won nâng tầm phong cách thanh lịch - Ảnh 2.

Việc để mở hàng cúc và sử dụng sơ mi như một chiếc áo khoác mỏng còn giúp khéo léo để lộ xương quai xanh cùng đường nét thanh thoát ở phần vai và cổ - Ảnh: IGNV

Điểm xuyết khăn lụa để tăng vẻ thanh lịch

Quan sát những lần xuất hiện gần đây tại sân bay, có thể nhận thấy Kim Ji Won thường sử dụng khăn lụa thay cho kiểu khăn quàng cổ truyền thống.

Nữ diễn viên thường kết hợp áo thun đơn giản với một lớp áo khoác bên ngoài, đi cùng quần jeans xanh. Phần cạp cao giúp kéo dài tỉ lệ đôi chân, tạo diện mạo gọn gàng mà vẫn thoải mái.

Điểm nhấn nằm ở chiếc khăn lụa in họa tiết tinh xảo được thắt quanh cổ, với hai đầu khăn buông lệch bất đối xứng. Cách tạo kiểu này mang đến nét duyên dáng cho phần thân trên.

'Doctor X' Kim Ji Won nâng tầm phong cách thanh lịch - Ảnh 3.

Chỉ với một vài phụ kiện nhỏ như khăn lụa hay túi xách, bộ trang phục vốn đơn giản đã có thêm chiều sâu - Ảnh: Osen

Nâng tầm diện mạo bằng trang sức

Gần đây, Kim Ji Won chính thức trở thành đại sứ thương hiệu Bvlgari. Bên cạnh khăn lụa, trang sức cũng là lựa chọn quen thuộc của nữ diễn viên để tạo điểm nhấn cho trang phục tối giản.

Trong một lần xuất hiện tại sân bay, cô diện áo len dệt kim cổ lọ thấp màu xám trơn cùng quần jeans đen cạp cao. Nữ diễn viên sơ vin áo để cải thiện tỉ lệ cơ thể.

Khi kết hợp cùng trang sức của Bvlgari, những món phụ kiện tinh xảo lập tức trở thành điểm thu hút ánh nhìn, phá vỡ cảm giác đơn điệu từ trang phục đơn sắc, đồng thời bổ sung nét sang trọng cho tổng thể.

'Doctor X' Kim Ji Won nâng tầm phong cách thanh lịch - Ảnh 4.

Chiếc túi màu trắng cầm tay hoàn thiện tổng thể với bảng màu trung tính, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và gọn gàng - Ảnh: IGNV

Phối nhiều sắc độ cùng tông để duy trì vẻ sang trọng

Dù thường xuất hiện với phong cách trang nhã và trưởng thành, Kim Ji Won đôi khi vẫn lựa chọn những món đồ trẻ trung để làm mới hình ảnh.

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Trong một lần xuất hiện tại sân bay, nữ diễn viên diện áo polo sọc phối ba màu xanh dương, trắng và tím của Celine, kết hợp quần jeans ống đứng xanh nhạt. Cô hoàn thiện trang phục bằng túi xách cùng tai nghe đeo vành tai màu trắng.

Dù có nhiều màu sắc, cách phối đồ của Kim Ji Won vẫn giữ sự hài hòa.

Cô khéo léo lựa chọn các sắc độ tương đồng từ trang phục để tạo sự liên kết, sau đó cân bằng tổng thể bằng những phụ kiện mang gam màu cơ bản như đen và trắng.

'Doctor X' Kim Ji Won nâng tầm phong cách thanh lịch - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa áo polo kinh điển và trang phục denim gợi nhắc phong cách học đường Mỹ thập niên 1990 - Ảnh: IGNV

Khéo léo để lộ da thịt để tạo nét quyến rũ

Kim Ji Won thường lựa chọn chân váy hoặc đầm khi tham dự các sự kiện. Nữ diễn viên tận dụng những đường cắt may tinh tế cùng khoảng hở vừa phải để tạo nên vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn có nét quyến rũ.

Trong lần xuất hiện khác cô diện áo len cổ chữ V phom rộng, phối các mảng màu hình học trắng, nâu camel và đen. Phần cổ áo kéo lệch nhẹ sang một bên, khéo léo khoe xương quai xanh và đường nét ở vai, cổ.

Ở phía dưới, Kim Ji Won kết hợp cùng chân váy ngắn chữ A màu trắng tối giản, tạo sự đồng điệu với sắc trắng trên áo.

'Doctor X' Kim Ji Won nâng tầm phong cách thanh lịch - Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa bảng màu hài hòa, phom đồ tôn vóc dáng và những khoảng hở vừa đủ giúp Kim Ji Won toát lên vẻ thanh lịch - Ảnh: IGNV

5 mẹo phối đồ giúp Kim Ji Won nâng tầm vẻ thanh lịch - Ảnh 8.'Doctor X' Kim Ji Won vụt sáng thành sao từ ước mơ K-pop dang dở

Kim Ji Won từng có thời gian là thực tập sinh K-pop với nghệ danh nghệ danh Jessica K trước khi trở thành diễn viên được săn đón như hiện nay.

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    Chủ đề: thời trang phong cách thời trang Doctor X Kim Ji Won sao hàn

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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